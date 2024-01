Innovazione e sostenibilità: ecco come le pompe di calore Templari ridefiniscono il comfort abitativo

Milano, 8 Gennaio 2024. In un’epoca in cui l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale sono diventate priorità globali, l’innovazione nel settore del riscaldamento e del raffrescamento domestico si sta evolvendo velocemente.

Una delle tendenze emergenti in questo campo è l’adozione crescente delle pompe di calore europee come soluzioni alternative ai sistemi tradizionali.

Al centro di questa evoluzione tecnologica troviamo Kita, le pompe di calore Templari che stanno guadagnando attenzione per il loro approccio innovativo e l’utilizzo di refrigeranti all’avanguardia come R32 e R290, in linea con le nuove normative europee.

Questi refrigeranti non solo migliorano l’efficienza energetica ma riducono anche l’impatto ambientale offrendo quindi dei sistemi che combinano design italiano e una filosofia eco sostenibile.

Ecco che prende forma una prospettiva intrigante su come le tecnologie moderne possono contribuire a creare un habitat più confortevole e rispettoso dell’ambiente e allo stesso tempo più economico nel medio e lungo termine.

Kita: la rivoluzione energetica nel riscaldamento e raffreddamento

Il crescente interesse verso tecnologie innovative per raffrescamento e riscaldamento promette non solo una maggiore efficienza energetica - con notevoli risparmi in bolletta - ma anche un impatto ambientale decisamente ridotto.

In questo contesto, le pompe di calore si stanno affermando come una scelta interessante per famiglie e imprese: un notevole esempio nel settore è la serie Kita di Templari che si distingue dal resto delle pompe di calore per la capacità di offrire prestazioni elevate in una vasta gamma di condizioni climatiche incluso il funzionamento efficiente in ambienti con temperature estremamente basse fino a -20°C.

La serie Kita utilizza refrigeranti come l’R32 e l’R290 che hanno un basso impatto ambientale. Questa scelta riflette un impegno verso un futuro sostenibile in conformità con il recente divieto dell’UE sull’utilizzo di refrigeranti ad alto GWP - con la loro completa eliminazione entro il 2032.

Inoltre, Kita mantiene le sue prestazioni eccellenti anche in condizioni climatiche estreme offrendo soluzioni di raffrescamento e riscaldamento efficienti in contesti residenziali - e non solo.

Un futuro eco-sostenibile ma anche conveniente? Ecco come

Le pompe di calore Kita di Templari offrono un interessante equilibrio tra sostenibilità ambientale e convenienza economica. Questi sistemi, che operano in maniera indipendente dai combustibili fossili, rappresentano una significativa innovazione nel ridurre le emissioni di CO2 e nel promuovere un ambiente più pulito.

L’efficienza energetica di queste pompe di calore non solo rispecchia un impegno verso la protezione dell’ambiente ma si traduce anche in un risparmio economico tangibile per gli utenti, ulteriormente incentivato da programmi di sostegno statali per l’adozione di tecnologie più green.

Questa sinergia tra eco sostenibilità e vantaggi economici sta orientando sempre più consumatori verso soluzioni come Kita per rispondere alle esigenze di riscaldamento e raffrescamento in case, villette e persino interi condomini per via della silenziosità delle macchine e della vasta gamma di potenze disponibili (da 5 a 45 KW).

Le pdc Templari vantano la prestigiosa certificazione Heat Pump Keymark, che tramite test indipendenti dimostra la conformità ai requisiti del prodotto stabiliti dalle regole dello schema KEYMARK.

Dalla consulenza al post vendita: l’impegno costante del servizio clienti di Templari e partner

Le pompe di calore Templari si distinguono dal panorama sempre più competitivo delle soluzioni di raffrescamento e riscaldamento domestico.

Questi dispositivi sono molto amati dai clienti sia per le caratteristiche tecniche sia per l’approccio al servizio clienti. Rispetto alle altre soluzioni presenti sul mercato, le pdc Templari offrono una combinazione unica di efficienza energetica, design innovativo e sostenibilità ambientale.

La loro capacità di operare efficacemente anche a temperature estremamente basse le rende ideali per una vasta gamma di applicazioni residenziali.

Inoltre la loro silenziosità e la possibilità del controllo da remoto aumentano il comfort e la comodità per l’utente.

L’azienda si impegna a formare in maniera costante i partner: Templari infatti si occupa della formazione diretta di installatori e Centri di Assistenza Tecnica.

L’assistenza - fornita dai partner al cliente finale - si manifesta tramite una consulenza personalizzata, sopralluoghi dedicati per identificare la soluzione ottimale per ogni cliente e un servizio post vendita affidabile ed efficiente.

Questa attenzione al cliente, unita alle certificazione HP Keymark e alla garanzia di un prodotto interamente Made in Italy, pone le pompe di calore Kita in una posizione molto ambita nel settore, offrendo ai consumatori una soluzione superiore sia in termini di qualità che di servizio.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.templari.com/

Email: info@templari.com