Amici 2025. Il gran finale Su Sisal.it favorita la categoria canto a 1,72. TrigNo davanti a tutti a 2,75

Roma, 15 maggio 2025 – Dopo il colpo di scena dell’eliminazione di Nicolò Filippucci in semifinale, la serata di domenica 18 maggio sarà decisiva per scoprire se, come pronosticano gli esperti di Sisal, sarà TrigNO ad alzare la coppa della 24esima edizione di Amici. Il cantante della squadra Pettinelli-Lettieri, offerto a 2,75, è infatti il grande favorito per la vittoria, superando anche Antonia Nocca, ora a 3,25 su Sisal.it. L’allieva di Rudy Zerbi continua a sorprendere il pubblico con la sua capacità di emozionare, grazie a brani dalle atmosfere romantiche, non è quindi da sottovalutare una sua possibile sorpresa che ribalti la scena rendendola protagonista. Quello che invece sembra ormai quasi certo è che a trionfare anche quest’anno, sarà la categoria canto, a 1.72.

Ma attenzione ai ballerini: Alessia Pecchia, pupilla della maestra Celentano è più determinata che mai a conquistare la vittoria per la categoria ballo, un’ipotesi che Sisal offre a 3,50. Anche un altro allievo del team Celentano, Daniele Doria, è però deciso a imporsi nella serata finale. La sua vittoria è quotata a 4,00.

Chi difficilmente riuscirà ad alzare la coppa è Francesco Fasano. Nonostante sia stato il primo a conquistare la maglia d’oro da finalista nel corso della semifinale, il trionfo del ballerino pugliese è dato a 16,00.



