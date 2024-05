Amici 23 – Petit a un passo dal trionfo ma Sarah crede nel sorpasso: il successo dell’allieva della Cuccarini a 2,50 su Sisal.it

Roma, 16 maggio 2024 – Durante la semifinale di Amici un colpo di scena ha visto tutti e 6 gli allievi accedere alla finale di sabato 18 maggio, data decisiva per scoprire se ad alzare la coppa sarà, come pronosticano gli esperti Sisal, Petit.

Il cantante della squadra Zerbi-Cele è il grande favorito, il suo successo è dato a 1,90, superando Sarah, ora offerta a 2,50. Non dimentichiamo però che l’allieva della Cuccarini è sempre stata una delle concorrenti più amate dal grande pubblico e dai giudici: stasera non è escluso che si possa assistere anche a un potenziale ribaltamento di fronte. In entrambi i casi quello che è certo è che all’edizione di Amici 23 trionferà il canto.

Marisol, ballerina della maestra Celentano, potrebbe invece essere la “vincitrice morale” della categoria danza, offerta a 4,50, stacca di gran lunga Dustin, la cui vittoria è invece quotata a 25.

Chi difficilmente riuscirà a gioire è Mida. Seppur abbia battuto Sarah in semifinale, e conquistato la quinta maglia d’oro, il successo non si trasformerà in oro un’altra volta. Su Sisal.it la sua vittoria pagherebbe 33 volte la posta.

C’è dunque grande attesa per la finale che, a differenza delle altre puntate sarà trasmessa interamente in diretta, novità che consentirà ai telespettatori di votare il loro preferito durante lo show attraverso il televoto: una variabile che potrebbe dunque portare a colpi di scena!

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La Società opera a livello internazionale nel canale retail attraverso una rete di oltre 49.000 punti vendita, e su quello online con 1 milione di consumatori.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente - l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale - l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di aggiudicarsi gare per nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore online di giochi e scommesse al mondo, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello mondiale e quotato alla Borsa di Londra nell’indice FTSE.