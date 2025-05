Lorenzo Musetti vola ai quarti di finale degli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro ha battuto oggi, martedì 13 maggio, il russo Daniil Medvedev negli ottavi del Masters 1000 di Roma in due set con il punteggio di 7-5, 6-4. Per l'azzurro (che ora se la vedrà con il vincente della sfida tra il francese Arthur Fils e il tedesco Alexander Zverev), una prova di forza e di nervi. Il match, interrotto sul match point per il toscano a causa della pioggia battente sui campi del Foro Italico, è ripreso dopo tre ore. Poteva essere una trappola, ma Lorenzo ha chiuso subito i conti e ha conquistato per la prima volta i quarti di finale agli Internazionali di Roma.

Primo set equilibrato, dove Musetti prova a imporre il suo ritmo mentre Medvedev resiste e mette in mostra la sua, solita, difesa da fondo campo. Il russo, sceso all'undicesima posizione del ranking Atp, riesce a trovare una buona continuità al servizio ma cede il servizio e Lorenzo allunga, conquistando così il primo parziale con il punteggio di 7-5.

Musetti continua a spingere anche nel secondo, spinto dal pubblico della Grand Stand Arena, e piazza subito un break in apertura, volando sul 2-0. Lorenzo continua a variare il suo gioco e Medvedev non riesce a trovare soluzioni. Musetti arriva al match point nel secondo set, ma la pioggia blocca tutto. L'azzurro deve fermarsi sul più bello: dopo oltre 3 ore di attesa si torna in campo, Musetti completa l'opera e vince.