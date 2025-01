Antiaging maschile e le nuove tendenze: i commenti del chirurgo estetico Sergio Montes

Milano, 31 gennaio 2025. Nell'attuale scenario di salute e benessere, l'antiaging si configura sempre più come un ambito di interesse sia per uomini che per donne. Gli uomini, in particolare, stanno mostrando un interesse crescente verso trattamenti estetici che mirano a mantenere un aspetto giovanile, influenzando di conseguenza il mercato della medicina estetica.

Secondo un rapporto recente di Global Industry Analysts, il mercato globale della cosmesi maschile ha raggiunto i 57 miliardi di dollari nel 2023. Questo incremento è in parte sostenuto dalla crescita dell'interesse per il settore antiaging, con un'enfasi particolare sulla cura dei capelli. Il trapianto di capelli emerge come uno dei trattamenti più richiesti, rappresentando un punto focale dell'estetica maschile moderna.

Il dottor Sergio Montes, noto chirurgo plastico attivo tra Milano, Varese e Marbella, ha commentato: "Negli ultimi anni, c'è stata una crescita significativa nella domanda di trattamenti estetici da parte degli uomini. Essi sono sempre più orientati verso l'acquisizione e il mantenimento di un aspetto fresco e curato."

Oltre al trapianto, cura e prevenzione della caduta dei capelli, gli uomini stanno adottando trattamenti come iniezioni di botox e filler, nonché l'uso di sieri antietà specificamente formulati per le esigenze cutanee maschili. Secondo il dottor Montes, "La prevenzione e la cura continuativa della pelle sono aspetti fondamentali per ritardare i segni dell'invecchiamento."

Questo cambiamento culturale è ulteriormente sostenuto dalla crescente accettazione sociale e dall'influenza mediatica, che promuovono modelli di bellezza sempre più inclusivi e diversificati.

Il Dr. Montes ha sottolineato che il dialogo aperto su questi trattamenti aiuta a normalizzarli nella società, contribuendo a superare i precedenti stigmi associati all'estetica maschile.

In sintesi, l'antiaging maschile rappresenta non solo un'opportunità per migliorare l'immagine personale e trattare o prevenire i segni dell’età, ma anche una nuova frontiera nel campo della medicina e chirurgia

estetica.

Con tecnologie avanzate, trattamenti e chirurgie minimamente invasive ed una maggiore apertura mentale, gli uomini di oggi sono in grado di affrontare il processo d'invecchiamento con una prospettiva più informata e consapevole.

