Antonio Rocco, Rischi Dei Bonus Edilizi: il Bestseller su come prevenire accertamenti dell’Agenzia delle Entrate a seguito di bonus edilizi

Milano, 15.07.2025 – Negli ultimi anni si è molto parlato dei bonus edilizi che per tanti rappresentano uno strumento molto interessante per valorizzare il proprio patrimonio immobiliare. Peccato però che ogni giorno migliaia di proprietari immobiliari ricevano richieste di accertamento, revoche di benefici fiscali o si trovino coinvolti in contenziosi con imprese e professionisti poco trasparenti. Fortunatamente, affrontare con sicurezza qualsiasi verifica fiscale è possibile.

Per tutti coloro che desiderano usufruire dei bonus statali senza il rischio di incorrere in sanzioni, esce oggi il libro di Antonio Rocco “RISCHI DEI BONUS EDILIZI. Guida Pratica Per Evitare Errori Legali Nelle Ristrutturazioni Con Agevolazioni Fiscali E Proteggere Il Tuo Patrimonio Immobiliare” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per difendersi da controlli, accertamenti e ispezioni dell’Agenzia delle Entrate con l’aiuto di un professionista specializzato.

“Il mio libro è una guida pratica e strategica per chi ha beneficiato o intende beneficiare dei bonus edilizi, con particolare attenzione al Superbonus 110%. Spiego in modo semplice ma rigoroso i requisiti tecnici e fiscali, gli errori da evitare e come difendersi da eventuali contestazioni dell’Agenzia delle Entrate” afferma Antonio Rocco, autore del libro. “Affronto casi reali, offro strumenti legali e suggerisco soluzioni alternative come lamediazione e l’arbitrato. L’obiettivo è aiutare il lettore a tutelarsi in un ambito complesso e in continua evoluzione”.

In qualità di Coordinatore Nazionale dell’Associazione N.A.C.A., ogni giorno l’autore affronta dubbi, paure e incertezze di amministratori e cittadini travolti dalla complessità normativa. Da qui l’idea di scrivere questo libro per offrire una guida chiara, concreta e autorevole che possa davvero fare la differenza nella vita di chi amministra e di chi abita.

“Dopo oltre venticinque anni di esperienza tra amministrazione condominiale, contenzioso fiscale e mediazione civile, Antonio Rocco ha sentito il bisogno di condividere ciò che ha imparato sul campo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Analizzare in anticipo la documentazione tecnica e fiscale, affidarsi aprofessionisti specializzati e non firmare nulla senza piena consapevolezza delle conseguenze è fondamentale per prevenire i rischi prima che si trasformino in problemi legali o fiscali”.

“Cercavo un partner che mi affiancasse non solo nella pubblicazione, ma anche nella divulgazione efficace dei contenuti del mio libro. Motivo per il quale ho pensato che Bruno Editore fosse la casa editrice giusta per me” conclude l’autore. “Giacomo Bruno coniuga professionalità editoriale, visione strategica e attenzione al valore del contenuto: esattamente ciò di cui avevo bisogno per trasmettere il mio messaggio a quanti più lettori possibili”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://bit.ly/3HKjxmK

Antonio Rocco, nato a Castellammare di Stabia nel 1975, Consulente Legale e Advisor Bonus, è uno dei massimi esperti in Italia in materia condominiale e nei bonus fiscali edilizi nonché nel contenzioso correlato. Vanta oltre 27 anni di esperienza nella consulenza e amministrazione condominiale, oltre 500 fabbricati amministrati, con oltre 30.000 pratiche di recupero crediti gestite e 1.000 pratiche di contenzioso relativo ai bonus fiscali concluse positivamente. Formatore, Mediatore Civile e Commerciale, Arbitro, Revisore Condominiale, è Coordinatore e Responsabile Nazionale della Formazione per l’Associazione N.A.C.A. e Direttore Generale dell’Associazione Tutela del Consumatore APS. Scrive per Il Sole 24 Ore su Fisco e Condominio. Per info: www.studiolegalerocco.legal

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

