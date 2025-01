Aperte le candidature per partecipare a StrongHer, il business training di Qonto per supportare l’imprenditoria femminile

Dettagli e candidature al progetto entro il 16 febbraio: https://qonto.com/it/strongher

La StrongHer Night il prossimo 7 marzo darà il via ufficiale al progetto

Milano, 31 gennaio 2025 – Qonto, la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa per PMI e liberi professionisti con oltre 500mila clienti, presenta la terza e rinnovata edizione di StrongHer, il programma di business training appositamente pensato per le donne imprenditrici che vogliono puntare sulla digitalizzazione del proprio business.

Le candidature per donne che hanno già lanciato o stanno per lanciare il proprio business sono aperte fino al 16 febbraio e si rivolgono a quante desiderano portare avanti un percorso di crescita del proprio business, puntando soprattutto sulla digitalizzazione.

Inoltre il 7 marzo si terrà la StrongHer Night che darà il via ufficiale al progetto che quest’anno prevede una due giorni di business training per 40 imprenditrici selezionate, oltre a una serie di incontri di networking informali e diverse masterclass con mentor specializzati che si terranno fino a novembre e, per la prima volta, saranno aperti anche al pubblico.

La terza edizione di StrongHer segue il grande successo di adesioni degli scorsi anni, che ha visto il coinvolgimento di più di 60 imprenditrici, che hanno potuto seguire gratuitamente le sessioni di formazione tenute da mentor specializzati sui temi dell’innovazione digitale, come digital marketing, gestione finanziaria e contabile, creazione di eCommerce. In aggiunta, le partecipanti selezionate sono state coinvolte in incontri one-to-one con i mentor e in eventi di networking, diventando parte di una community attiva che supporta le donne che fanno impresa in Italia.

Il progetto StrongHer prevede la collaborazione di Cofoundry in qualità di main partner e Latuta, Bugnion, B Heroes, Bridge for Billions, B4I, GLOW, GRLS, Hi!Founders Srl, I3P, InnovUp, LifeGate Way, SheTech, SocialFare, Sprintaly Lab, Startup Geeks Vento, Terziario Donna di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza, The Ideas Lab,Viceversa, YoRoom, Zest Group e 360 Capital come partner.

Qonto è la soluzione di gestione finanziaria aziendale leader in Europa con oltre 500.000 clienti. Qonto semplifica la quotidianità bancaria per PMI e professionisti, con un conto business che integra funzionalità per fatturazione elettronica, contabilità e gestione spese. Fondata nel 2016 da Steve Anavi e Alexandre Prot, Qonto opera in otto mercati (Francia, Italia, Germania, Spagna, Austria, Belgio, Paesi Bassi e Portogallo) con un team di oltre 1600 talenti. Dalla sua fondazione, Qonto ha raccolto un totale di 622 milioni di euro da primari investitori, tra cui Valar, Alven, Tencent, DST Global, Tiger Global, TCV, Alkeon, Eurazeo, KKR, Insight Partners, Exor Seeds e Gaingels. Con il suo prodotto semplice e innovativo, il servizio clienti altamente reattivo e i prezzi trasparenti, Qonto è oggi un player leader in Europa.

