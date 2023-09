ITALICUS Rosolio di Bergamotto e Pininfarina: una collaborazione nel segno dell’eccellenza italiana

Pininfarina realizza l’ARCO ITALICUS raccontando l’arte e lo stile di alcuni degli emblemi architettonici italiani più conosciuti nel mondo

Milano, 12 settembre 2023. ITALICUS, Rosolio di Bergamotto Aperitivo, annuncia la collaborazione con Pininfarina, azienda simbolo del design italiano nel mondo. I due brand, innovativi e accomunati da un forte legame con lo stile italiano, hanno dato vita a un nuovo progetto creativo in occasione dell'anniversario della nascita di ITALICUS avvenuta il 1° settembre del 2016.

Il design e la forma della bottiglia, con i dettagli che richiamano i simboli dell'architettura italiana, sono l'ispirazione di Pininfarina, che ha creato per ITALICUS un display iconico che ne esalta l'eleganza e racconta l'arte e lo stile italiano tra i più conosciuti nel mondo. Dalla linea e dalle proporzioni della bottiglia di ITALICUS nasce L’ARCO ITALICUS.

L'arco, come elemento architettonico, è qui usato come segno di congiunzione tra il passato e il presente, il classico e il moderno, oltre a rappresentare i monumenti dell'arte in Italia, come il Colosseo a Roma e il Ponte di Rialto a Venezia. L'arco determina la struttura stessa del packaging, impreziosita da un fascio di luce che si riflette sulla bottiglia e che ne accentua l’unicità della sua geometria trasmettendo una sensazione di purezza. La finitura esterna, realizzata in un materiale riciclato, e i dettagli color ottone, richiamano tutta la sua eleganza, mentre la base ricorda la forma del bergamotto, ingrediente principe di ITALICUS.

Incorniciata in un arco trionfale, l'eleganza di ITALICUS si materializza in qualcosa di solenne. "Eravamo alla ricerca di un partner che condividesse i valori dello stile e del gusto italiani, riconosciuti in ITALICUS e che rappresentasse i valori del nostro brand: unicità, eleganza e creatività - commenta Giuseppe Gallo, fondatore e CEO di ITALICUS - Pininfarina è un'icona mondiale dello stile italiano che incarna eleganza, purezza e innovazione, una caratteristica di questa azienda che mi ha sempre affascinato. Dunque, è stato naturale scegliere questo brand come nostro partner di questo progetto.”

Il nuovo packaging esalta la bottiglia di ITALICUS, in vetro temperato di tonalità cromatica acquamarina con inserti dorati nell'etichetta, ed è un forte richiamo alla storia dell'arte italiana a partire dall'antica Roma, come il tappo lavorato e decorato artigianalmente.

Nato per riportare in auge la categoria liquoristica del Rosolio, ispirato a un'antica ricetta, ITALICUS è realizzato con spezie naturali, con il Bergamotto di Reggio Calabria e il cedro di Sicilia infusi a freddo e mescolati a uno spirito neutro di grano italiano. Per celebrare l'anniversario della sua fondazione (il settimo quest'anno), ha sempre pensato a iniziative esclusive, come l'ideazione in passato dell'Art of ITALICUS Creative Talent, il contest dedicato all'arte e all'aperitivo Italiano, e la pubblicazione del libro “ART of ITALICUS”, in cui sono raccolte le informazioni e le curiosità sulla storia dell'aperitivo, con incluse oltre 50 ricette di bartender e una collezione di opere d'arte esclusive.

"Nel realizzare il packaging dell'ITALICUS, che esalta la semplicità geometrica della bottiglia, ci siamo ispirati al concetto di purezza e all'architettura italiana, enfatizzandone il carattere elegante. Il nuovo packaging richiama i valori tipici dello stile italiano che vanno a definire e allo stesso tempo valorizzare la bottiglia di ITALICUS, rendendola unica - conclude Nicola Girotti, Head of Product Design PININFARINA.

L'ARCO ITALICUS sarà disponibile come edizione limitata da inizio 2024. Per aggiornamenti sul lancio dell'Arco è possibile iscriversi alla mailing list sul sito

Sito internet: https://rosolioitalicus.com/.