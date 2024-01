Lo stile parla chiaro: SONGMICS HOME si prepara a lanciare la nuovissima Collezione EKHO

LOS ANGELES, 4 gennaio 2024 /PRNewswire/ -- Il brand leader globale dell'arredamento online SONGMICS HOME lancerà la nuovissima Collezione EKHO nel mese di gennaio 2024. Grazie alle raffinate cuciture e alla pelle sintetica dalla ricca texture, la collezione ridefinirà gli ambienti con un fascino senza tempo e un'espressione personale, con un approccio al design della metà del Novecento in cui lo stile è al centro della scena, dato che 'lo stile parla chiaro'.

Celebrazione di estetica moderna e artigianato tradizionale dall'irresistibile atmosfera contemporanea, la Collezione EKHO è studiata e realizzata su misura per i clienti che sanno apprezzare un'esperienza di vita sofisticata e amano ospitare incontri sociali, mettendo in mostra le proprie personalità distinte, senza limitazioni in base all'età o al sesso. Hanno inoltre una passione: incorporano artigianato e arte realizzati a mano negli spazi in cui abitano, come tocco di esclusività e di espressione artistica.

Solidi, sicuri e stabili, gli sgabelli, le sedie da pranzo, le poltrone e le cassepanche della collezione rispondono alle esigenze d'arredo di un'ampia gamma di spazi abitativi, come sale da pranzo, soggiorni e camere da letto, con possibilità di scegliere fra tre tonalità, Verde Foresta, Marrone Caramello e Nero Inchiostro, per adattarle ai diversi stili decorativi della casa. Le panche e gli sgabelli non sono solo facili da assemblare, ma sono anche dotati di pelle sintetica resistente all'usura che ne semplificano al massimo la pulizia.

Nel frattempo, a partire da gennaio, SONGMICS HOME darà il via a #EKHOPOSE, una campagna creativa e interattiva sulle principali piattaforme dei social media. La campagna chiederà a influencer, appassionati di moda e consumatori globali di mostrare il proprio stile di seduta esclusivo sui prodotti della Collezione EKHO, catturato in diverse ambientazioni dello stile di vita. I partecipanti sono incoraggiati a essere il più possibile fantasiosi; l'obiettivo è esprimere la propria individualità tramite il modo creativo di sedersi. Ogni settimana sarà possibile vincere prodotti della Collezione EKHO.

"SONGMICS HOME è impegnata nella progettazione di prodotti d'eccellenza, in termini sia di funzionalità che di estetica, e speriamo che la Collezione EKHO possa aiutare i nostri clienti a creare l'abitazione e la vita ideali", è il commento di Sean Wang, direttore del brand di SONGMICS HOME.

Per ulteriori informazioni su SONGMICS HOME visitare il sito web ufficiale dell'azienda.Facebook: https://www.facebook.com/SONGMICSHOME Instagram: https://www.instagram.com/songmicshome YouTube: https://www.youtube.com/@SONGMICS_HOME

Contatto con i media:pr@songmicshome.com

Informazioni su SONGMICS HOMESONGMICS HOME è un brand di arredamento online globale che si impegna a fornire ai clienti globali prodotti d'arredo di qualità, eleganti e numerosi. Attualmente possediamo tre brand iconici di prodotti: SONGMICS per l'arredamento della casa, VASAGLE per l'arredamento elegante e Feandrea per gli articoli dedicati agli animali domestici. Con la missione "Complete Your Dream Home" (Completa la casa dei tuoi sogni), ci impegniamo ad aiutare ogni persona a realizzare la casa dei propri sogni.

