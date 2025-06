Avinox, innovatore nel mercato delle e-bike, ospita sette nuove biciclette frutto di altrettante collaborazioni a Eurobike 2025

Sedici partner acquisti dall'introduzione dell'Avinox Drive System a Eurobike 2024

Francoforte, Germania, 25 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Avinox, il marchio di sistema motore per e-bike che consente ai ciclisti di affrontare percorsi complessi con facilità, ospiterà otto entusiasmanti marchi di e-bike a Eurobike 2025, la piattaforma centrale per il mondo delle biciclette e della mobilità ecologica a Francoforte, in Germania. Amflow, Commencal, Crestline, Forbidden, Megamo, ROTWILD, Unno e VELO DE VILLE, esporranno le loro ultime e-bike per i visitatori presso l'Open Air Area 12.0, G06 della Fiera di Francoforte, da mercoledì 25 giugno a domenica 29 giugno.

«Dalla sua introduzione sul mercato a Eurobike 2024, l'Avinox Drive System ha rapidamente ottenuto premi del settore e riconoscimenti da parte di marchi di biciclette OEM, utenti, media di alto livello e organizzazioni», ha dichiarato Ferdinand Wolf, Product Experience Director di Avinox. «Con sette nuovi produttori a bordo, siamo entusiasti di vedere gli appassionati di eMTB full power, eMTB enduro, eMTB all mountain e persino quelli di city bike, sperimentare questo rivoluzionario sistema motore per e-bike.» Produttori con e-bike alimentate da Avinox in esposizione1

Dall'introduzione di Avinox Drive System a Eurobike 2024, sono stati acquisiti ben sedici partner di marchi di biciclette OEM. Oltre agli otto marchi di biciclette in mostra a Eurobike 2025, gli altri produttori che hanno scelto la tecnologia Avinox includono: Crussis, Kross, Paprika 53, Steppenwolf, Teewing, Velduro e altri marchi1.

Caratteristiche principali di Avinox Drive System2

Premi vinti dall'Avinox Drive SystemIl sistema di trasmissione Avinox ha recentemente vinto il Design and Innovation Award 2025, l'iF Design Award 2025, oltre al premio 'Best in Test' della rivista E-MOUNTAINBIKE Magazine."Il sistema motore per e-bike Avinox ha generato un notevole entusiasmo nel 2024, con le sue prestazioni impressionanti, la connettività e l'app intuitiva che lo distinguono dai concorrenti. Questo sistema innovativo semplifica il mercato delle eMTB, offrendo un perfetto equilibrio tra potenza, densità di energia e peso."

Inoltre, l'Avinox Drive System ha ricevuto il premio d'oro come 'Prodotto più innovativo dell'anno' dal outlet tedesco EMTB-News.de, il premio annuale 'Prodotto Eccezionale dell'Anno 2024' dalla rivista britannica Singletrack World Magazine e il sigillo di test 'Migliore per potenza' dalla rivista britannica Mountain Bike Rider Magazine. La potenza dell'Avinox conquista le salite con facilità e accelera con la forza di una supercar elettrica Anche sulle salite brevi, lascia rapidamente indietro i motori rivali di diverse lunghezze. Per maggiori informazioni, contattare: pr@avinox-ebike.com

Informazioni su Avinox Avinox è all'avanguardia nel progresso della mobilità elettrica sviluppando sistemi motore innovativi che combinano prestazioni superiori con caratteristiche incentrate sull'utente. Il nostro impegno per l'eccellenza ci spinge a perfezionare continuamente i nostri prodotti, garantendo ai ciclisti di vivere la migliore tecnologia di mobilità elettrica possibile. Sfruttando la nostra esperienza in elettromeccanica, il nostro sistema motore fonde perfettamente tecnologia all'avanguardia e avventure di guida piacevoli, ridefinendo l'esperienza della e-bike sia per gli appassionati di fuoristrada che per gli esploratori urbani. Nel tentativo di raggiungere l'equilibrio perfetto tra potenza, peso e autonomia, il sistema motore di Avinox è destinato a influenzare significativamente il futuro delle e-bike.

Per maggiori informazioni, visitare:Sito web: www.avinox-ebike.comInstagram: https://www.instagram.com/avinoxebikeFacebook: https://www.facebook.com/avinoxebikeYouTube: https://www.youtube.com/@AvinoxeBike

1 In ordine alfabetico. Per ulteriori informazioni, consultare i siti Web ufficiali.

2 Tutti i dati sono stati acquisiti in condizioni controllate. L'esperienza effettiva può variare. Per ulteriori informazioni, consultare www.avinox-ebike.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2718612/AVINOX_Eurobike_2025.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/avinox-innovatore-nel-mercato-delle-e-bike-ospita-sette-nuove-biciclette-frutto-di-altrettante-collaborazioni-a-eurobike-2025-302490656.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.