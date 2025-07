“Avrei Questa Idea" torna al Giffoni Film Festival: spazio ai giovani sceneggiatori. L’episodio sarà condotto da Aurora e Fru dei The Jackal e le idee presentate a Rai Fiction

Salerno, 24 luglio 2025 - Prosegue il viaggio di “Avrei Questa Idea”, il format ideato da Giffoni Innovation Hub e co-prodotto da The Jackal dedicato ai giovani talenti dell’audiovisivo italiano. Il secondo episodio della nuova stagione è stato registrato il 23 luglio in occasione della 55ª edizione del Giffoni Film Festival, uno degli eventi più amati e seguiti dal pubblico giovane in Italia e nel mondo.

A condurre questa speciale tappa sono stati Aurora Leone e Gianluca Fru dei The Jackal, che hanno portato sul palco la loro energia, ironia e capacità di ascolto per accompagnare i nuovi autori nella presentazione delle loro storie.

Questa volta, ad ascoltare e valorizzare le idee dei giovani sceneggiatori è stato presente anche Marco Fabiano, Producer di Rai Fiction, ospite speciale e partner di questo appuntamento, che ha offerto ai partecipanti la possibilità di farsi ascoltare da uno dei principali poli creativi della televisione italiana, esprimendo a fine puntata la sua preferenza sulla serie teen che ha più possibilità di svilupparsi nell’ottica di serialità.

Anche in questa occasione, quattro giovani autori under 30 hanno avuto l’opportunità di presentare i loro progetti originali davanti a una platea di professionisti, appassionati di cinema e serie tv, e naturalmente al pubblico del Giffoni Film Festival.

I progetti selezionati:

1.ANNALISA DE FILIPPIS : “Love Academy”

2.FEDERICO VERDUCCI: “Il nostro ultimo giorno nel mondo”

3.TOMMASO MAZZEI : “Fuoricampo”

4.SARA MARINO: “Lo sgangherato consiglio studentesco al Liceo Piaget”

"Avrei Questa Idea" continua così a essere un trampolino di lancio per le nuove generazioni di sceneggiatori, offrendo uno spazio concreto per esprimersi, confrontarsi e costruire opportunità reali di sviluppo nel mondo dell’audiovisivo.

Da oggi il progetto si arricchisce di una nuova piattaforma digitale, disponibile su avreiquestaidea.it, che trasforma il format in un vero incubatore di idee. Uno spazio innovativo pensato per democratizzare l’accesso al mercato audiovisivo e facilitare l’incontro tra giovani creativi, case di produzione, editori, broadcaster e piattaforme di streaming.

La piattaforma, al momento disponibile gratuitamente per aspiranti giovani autori per un periodo limitato, permette di scoprire nuovi talenti, supportarne lo sviluppo creativo, dare visibilità alle storie con strumenti digitali avanzati e creare connessioni professionali di valore. Un ecosistema dinamico per favorire la crescita di idee originali e per offrire opportunità concrete di collaborazione e realizzazione non solo per film e serie tv, ma anche per storie per podcast, videogames, libri e format digitali.

Ogni episodio rappresenta molto più di un pitch: è una vera occasione per i giovani autori di far ascoltare la propria voce e vedere le proprie idee prendere forma con il supporto di professionisti del settore.

Il secondo episodio sarà disponibile a fine agosto su YouTube e Spotify, mentre le call for ideas sono attive sulla nuova piattaforma avreiquestaidea.it, dove è possibile proporre il proprio progetto e partecipare a questo innovativo percorso dedicato ai creativi under 30.

