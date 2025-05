“Avrei Questa Idea” torna con Prime Video: un trampolino per i giovani sceneggiatori italiani

Online il primo episodio della seconda stagione: 4 autori under 30 portano le loro storie sul palco di Napoli. In palio la possibilità di sviluppare il progetto con Prime Video, The Jackal e Giffoni Innovation Hub.

9 maggio 2025.Il sogno di raccontare una storia e vederla diventare realtà prende forma sul palco di “Avrei Questa Idea” , il format che accende i riflettori sui talenti emergenti del panorama audiovisivo italiano. È online il primo episodio della seconda stagione: protagonisti quattro sceneggiatori esordienti under 30 , che hanno avuto l’opportunità unica di presentare la propria idea a Prime Video , davanti a una platea di esperti e appassionati di cinema.

A fare da host, con il consueto stile ironico e coinvolgente, Ciro Priello e Fabio Balsamo dei The Jackal , che tornano in scena non solo come conduttori ma anche in veste di produttori insieme a Giffoni Innovation Hub , confermando il proprio impegno nel sostenere e valorizzare nuove voci nel mondo dell’audiovisivo.

Il debutto della nuova stagione si è tenuto venerdì 18 aprile presso la Galleria Toledo di Napoli , registrando il tutto esaurito in 24 ore . Al centro della puntata: il genere thriller , declinato attraverso quattro proposte originali, capaci di affrontare temi universali e con un respiro internazionale , pur mantenendo un forte legame con il territorio italiano.

Le idee presentate dagli autori – Gemma Pistis, Margherita Magli, Anna Bellini e Fabio Perrone – hanno emozionato, sorpreso e catturato l’attenzione del pubblico e della giuria, tra cui anche Davide Nardini , Head of Scripted Italian Originals - Amazon MGM Studios, presente in sala come ospite d’eccezione.

Tra i progetti presentati, "La Verdad" di Gemma Pistis ha suscitato particolare interesse in Davide Nardini , Head of Scripted Amazon Originals per l’Italia, che ha espresso la sua disponibilità a collaborare allo sviluppo del progetto insieme a Giffoni Innovation Hub e The Jackal .

I progetti in gara:

● “La Verdad” di Gemma Pistis: un dramma psicologico familiare tra memoria e identità.

● “Il Nido” di Margherita Magli: misteri e verità pericolose tra le mura di un’università d’élite.

● “Gabbie di Carne” di Anna Bellini: un horror mentale che esplora il confine tra umano e animale.

● “Il Sesto Turno” di Fabio Velardi: alienazione e dipendenza in una spirale disturbante di rapporti umani.

La cura editoriale è firmata da Giffoni Hub e The Jackal , la regia è di Giuseppe De Muro , mentre il sound design e la supervisione del suono sono a cura di Giorgio Durantino . Montaggio e post produzione, infine, sono stati realizzati interamente da The Jackal.

Ogni episodio di “Avrei Questa Idea” rappresenta molto più di un pitch : è un’occasione concreta per i giovani autori di presentarsi a una delle principali piattaforme streaming globali e, nel caso del progetto vincitore, sviluppare il proprio concept insieme ad Amazon MGM Studios, The Jackal e Giffoni Innovation Hub.

La nuova stagione è disponibile su YouTube e Spotify , mentre le call for ideas sono ancora aperte per tutti gli autori under 30 che vogliono mettersi in gioco sul sito ufficiale . Un’opportunità irripetibile per chi sogna di trasformare la propria passione per il cinema e le serie tv in una carriera professionale.

Ufficio stampa | Avrei Questa Idea Per interviste, materiali stampa o ulteriori informazioni: Antonella Passini press@giffonihub.com

