Be Our Best: L’app che rivoluziona l’approccio alla salute psico-fisica degli italiani

Una piattaforma innovativa che unisce coaching, monitoraggio personalizzato e contatto diretto con esperti e professionisti della salute

Milano, 5 dicembre 2024 – In un momento storico in cui la salute è al centro delle preoccupazioni quotidiane, nasce Be Our Best, la piattaforma digitale che promette di cambiare il modo in cui gli italiani si prendono cura del proprio benessere fisico e mentale. La missione di Be Our Best è semplice, ma potente: fornire alle persone gli strumenti, le risorse e il supporto per diventare la versione migliore di sé stessi, gestendo la salute in maniera integrata, consapevole e personalizzata.

Un ecosistema digitale per la salute a 360°

Con Be Our Best, ogni persona ha la possibilità di accedere a un ecosistema completo di salute, che unisce professionisti del settore, farmacie, strutture sanitarie private e compagnie assicurative, tutti collegati su un’unica piattaforma. Attraverso videochiamate e chat integrate, l’app consente agli utenti di entrare in contatto con health coach, nutrizionisti, psicologi e trainer, ovunque si trovino. L’interazione con questi esperti, disponibile in pochi clic, viene valorizzata anche dal monitoraggio di dati fisici e psicologici dell’utente. Parametri vitali, abitudini di movimento, dati sul sonno e sullo stato d’animo vengono monitorati da remoto grazie a qualsiasi dispositivo connesso posseduto dall’utente, come smart watch, smart ring, bilance intelligenti e molto altro.

Perché Be Our Best è unica?

A differenza di altre piattaforme di fitness o wellness, Be Our Best non si limita a offrire solo programmi di esercizi, piani alimentari o assistenza psicologica.

Davide Spadano e Mario Luciani, fondatori di Be Our Best, commentano così:

“Grazie alla tecnologia di monitoraggio avanzata e a un’attenzione particolare all’equilibrio psicofisico, ogni aspetto della salute dell’utente è messo al centro, con un approccio umano, misurabile e personalizzato.” Inoltre, “Il contatto costante e diretto con i professionisti, unito a un monitoraggio scientifico dei parametri fisiologici e dell’umore, crea un percorso di benessere unico, pensato per adattarsi a qualsiasi esigenza.”

Salute preventiva e personalizzata: un beneficio per tutti

L’applicazione aiuta a migliorare la qualità della vita degli utenti: agisce in maniera preventiva, fornendo report dettagliati e precisi ai partner di Be Our Best, che possono così proporre alla persona soluzioni su misura. Con Be Our Best la salute è un investimento a lungo termine, che valorizza il benessere dell’individuo, creando un circolo virtuoso tra utenti, professionisti e strutture sanitarie.

Prendersi cura del proprio benessere non è solo una premura verso sé stessi, ma anche un atto di amore verso i propri cari. Quando ci impegniamo a mantenerci in salute, stiamo soprattutto proteggendo chi ci circonda, riducendo il rischio di malattie e costruendo abitudini sane che influenzano positivamente tutta la famiglia. Una salute stabile e monitorata regala sicurezza e serenità a chi amiamo, perché offre la tranquillità di poter essere presenti, forti e pronti a condividere momenti preziosi insieme.

Unisciti alla community di Be Our Best

Be Our Best è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store.

Unisciti alla community di persone che hanno scelto di essere al meglio della propria forma fisica e mentale, e inizia oggi il tuo percorso verso un benessere duraturo.

Per maggiori informazioni, contattare:

Ufficio Stampa Be Our Best

Email: info@beourbest.eu

Sito web: https://www.beourbest.eu/s/