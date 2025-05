Beatbot celebra il "Beatbot Day" annuale con un impatto globale, offerte esclusive e collaborazioni di alto profilo

BERLINO, 14 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia all'avanguardia per la pulizia robotica delle piscine, festeggia il suo Beatbot Day annuale con una celebrazione dell'innovazione, della collaborazione e dell'impegno per il futuro. Dalle partnership di alto profilo alle iniziative formative nel settore STEM e alle offerte esclusive, Beatbot continua a ridefinire la proprietà delle piscine in tutto il mondo.

Scelti da chi vuole solo il meglio

Beatbot è orgogliosa di annunciare la collaborazione con Joe Manganiello, famoso attore noto per la dedizione alle arti e l'amore per la tecnologia all'avanguardia. L'instancabile ricerca dell'eccellenza nella recitazione da parte di Manganiello si sposa perfettamente con la missione di Beatbot: offrire soluzioni avanzate in grado di far risparmiare tempo negli stili di vita moderni.

"È elegante, silenzioso e rappresenta il miglior metodo di pulizia" ha affermato Joe Manganiello per quanto riguarda l'ultimo AquaSense 2 Ultra di Beatbot.

Ispirare gli innovatori del futuro

Nell'ambito del programma Beatbot For Future ESG, Beatbot sponsorizza la MATE ROV Competition, un concorso globale di robotica subacquea grazie a cui gli studenti possono sviluppare competenze STEM di base. Questa iniziativa sottolinea l'impegno di Beatbot nel promuovere l'istruzione, l'innovazione e la sostenibilità nella robotica.

"Supportare l'istruzione STEM è fondamentale per la nostra visione", afferma York Guo, CMO di Beatbot. "Come abbiamo rivoluzionato la cura delle piscine con tecnologie intelligenti, vogliamo ispirare le giovani menti ad affrontare le sfide di domani con creatività e ingegnosità".

Sconti esclusivi per festeggiare il Beatbot Day

Per celebrare il Beatbot Day, l'azienda propone offerte a tempo limitato sui suoi pluripremiati pulitori robotici per piscine della serie AquaSense 2. Dal 19 maggio al 1° giugno i clienti potranno usufruire degli sconti più forti dell'anno, con riduzioni fino al 30% sui prezzi della gamma di prodotti Beatbot e buoni sconto. Queste promozioni sono disponibili solo nello store ufficiale di Beatbot su Amazon e nel sito Beatbot.com.

La strada verso il futuro

Mentre entra in una nuova fase, Beatbot conferma l'impegno a superare i limiti della pulizia basata sull'AI, della progettazione sostenibile e dell'accessibilità, dimostrando che la cura delle piscine di lusso dovrebbe essere semplice, intelligente e alla portata di tutti.

Per richieste da parte dei media contattare: eu.marketing@beatbot.com

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine in più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari. Ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica premium e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con sedi in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 70% della sua forza lavoro), Beatbot è pioniere in tecnologie chiave come pompe idrauliche brushless, movimento nello spazio degli AUV, tecnologia sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 221 brevetti (128 per invenzioni) che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare come il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686077/Beatbot_announced_its_collaboration_with_Joe_Manganiello.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2686078/Beatbot_sponsored_the_MATE_ROV_Competition.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2394852/5316000/Beatbot_LOGO.jpg

