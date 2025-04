Beatbot collabora con Oceana per la conservazione marina e lancia il programma di sostenibilità "Beatbot For Future"

BERLINO, 23 aprile 2025 /PRNewswire/ -- In occasione della Giornata della Terra, Beatbot, azienda innovativa nel settore dei robot pulitori per piscine, annuncia una nuova partnership con Oceana, la più grande organizzazione internazionale dedicata esclusivamente alla conservazione e alla salvaguardia degli oceani. Insieme a questa collaborazione Beatbot presenta il suo programma "Beatbot For Future", un'iniziativa a lungo termine volta a promuovere la sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica e l'impatto sociale.

Presentazione del programma "Beatbot For Future"

Il programma destina una parte dei proventi derivanti dalla vendita di prodotti selezionati, tra cui AquaSense 2 Ultra e RoboTurtle in edizione limitata, al finanziamento di tre settori chiave:

Un'alleanza strategica con Oceana

La partnership con Oceana è un elemento essenziale del programma "Beatbot For Future" e sottolinea l'impegno di Beatbot nella salvaguardia dell'ambiente marino. Beatbot sponsorizzerà contenuti educativi nell'Enciclopedia della vita marina di Oceana e sosterrà campagne per la protezione degli habitat oceanici, delle tartarughe marine e di altre forme di vita marina.

"Siamo grati per la partnership con Beatbot e per l'opportunità di coinvolgere un nuovo pubblico nella missione di Oceana", ha affermato Jon Frank, direttore delle partnership globali aziendali e con le celebrità di Oceana. "Il loro supporto aiuterà Oceana a vincere campagne per proteggere la vita marina, ripristinare la salute degli oceani e promuovere campagne di impatto in tutto il mondo".

Una visione condivisa per la sostenibilità

"Collaborare con Oceana in occasione della Giornata della Terra riflette il nostro impegno per un futuro più verde", ha affermato York Guo, CMO di Beatbot. "Attraverso il programma "Beatbot For Future" e con il supporto dei nostri clienti, investiamo in un cambiamento duraturo. Sostenibilità, responsabilità sociale e un profondo impegno nei confronti della comunità e del pianeta sono al centro della nostra missione, dalle nostre iniziative alla nostra garanzia di sostituzione di 3 anni leader del settore. Invitiamo partner che condividono i nostri stessi ideali a unirsi a noi per creare un impatto concreto".

Grazie a questa partnership e a questo programma, Beatbot sta aprendo la strada a un futuro in cui la tecnologia migliora la vita moderna, proteggendo al contempo il pianeta.

Per saperne di più:

Informazioni su Beatbot

Beatbot è un marchio tecnologico specializzato nella robotizzazione globale degli ambienti delle piscine. Fondato da esperti del settore con oltre 10 anni di esperienza in aziende leader nella robotica domestica, Beatbot è in rapida crescita, con uffici in diversi paesi e un solido team R&D che costituisce il 70% della sua forza lavoro. Grazie a tecnologie pionieristiche come le pompe idrauliche brushless, la locomozione spaziale AUV, il laser sonar SLAM e gli algoritmi di navigazione per la mappatura dello spazio, Beatbot detiene oltre 221 brevetti (sia già ottenuti che richiesti), tra cui 128 brevetti per invenzioni. L'azienda si impegna a ridefinire la cura delle piscine, affrontando le sfide del settore e offrendo soluzioni all'avanguardia e senza problemi. Per maggiori informazioni su Beatbot e sui prodotti dell'azienda visitare il sito www.Beatbot.com.

Informazioni su Oceana:

Oceana sta ricreando oceani ricchi e pieni di biodiversità, promuovendo politiche basate sulla scienza nei paesi che controllano un quarto del pescato ittico selvatico mondiale. Con oltre 325 vittorie che mettono fine alla pesca eccessiva, alla distruzione degli habitat, all'inquinamento da petrolio e plastica e all'uccisione di specie minacciate come tartarughe, balene e squali, le campagne di Oceana conseguono sempre ottimi risultati. Un oceano ripristinato significa che 1 miliardo di persone potranno gustare un pasto sano a base di pesce ogni giorno, per sempre. Insieme possiamo salvare gli oceani e contribuire a nutrire il mondo.

