Beatbot e Jackery collaborano per portare l'energia solare a bordo piscina in tutta Europa

L'energia pulita applicata alle piscine pulite, con sconti esclusivi per l'estate

BERLINO, 5 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Beatbot, leader mondiale nella tecnologia avanzata per la pulizia robotica delle piscine, è orgoglioso di annunciare una nuova partnership con Jackery, il leader mondiale nelle soluzioni di energia solare e di energia portatile. Insieme le due aziende stanno lanciando in tutta Europa un modo più intelligente e pulito per godersi la vita all'aria aperta che combina la cura intelligente della piscina con l'energia sostenibile e fuori rete, per godersi esperienze in giardino all'insegna della semplicità e dell'ecosostenibilità.

Al centro di questa partnership c'è una sinergia fluida di prodotti: la serie AquaSense 2 di Beatbot e il Solar Generator 2000 v2 di Jackery lavorano congiuntamente per offrire una manutenzione totalmente senza fili della piscina, alimentata da energia solare pulita e rinnovabile. Si tratta di una svolta che offre ai proprietari di piscine maggiore libertà e flessibilità, ma senza compromessi in termini di performance.

È una sinergia resa possibile dalle funzionalità avanzate dei pulitori robotici per piscine AquaSense 2 e AquaSense 2 Ultra di Beatbot, dotati di navigazione basata sull'AI, su una tecnologia di pulizia approfondita e sulla ricarica automatica wireless intelligente. Progettati per eliminare i cavi, l'ingombro e i limiti dei pulitori tradizionali, si integrano perfettamente con i silenziosi generatori a energia solare di Jackery e garantiscono una cura della piscina affidabile ed efficiente dal punto di vista energetico anche in spazi privi di prese fisse di corrente.

"Noi di Jackery crediamo che l'energia pulita debba dare interessare ogni aspetto della vita moderna, dalle avventure nella natura incontaminata fino alle rilassanti giornate estive a casa", è il commento di Stefan Jachmann, direttore commerciale per l'area DACH di Jackery. "La partnership con Beatbot ci consente di dimostrare come l'energia solare portatile possa portare libertà e praticità nei momenti quotidiani all'aperto, dalla cura della piscina alle feste in giardino".

Offerte estive a tempo limitato

Per celebrare il lancio della partnership, Beatbot e Jackery offrono sconti promozionali esclusivi, disponibili solo per un periodo di tempo limitato:

Beatbot (fino al 10 agosto)

Jackery (fino al 17 agosto)

Tutti gli sconti sono validi per gli acquisti effettuati su de.beatbot.com, fr.beatbot.com, de.jackery.com e fr.jackery.com.

Informazioni su Beatbot

Beatbot è il marchio di robot pulitori per piscine a più rapida crescita a livello mondiale, che rivoluziona la manutenzione delle piscine attraverso un'automazione di punta. Fondata da esperti del settore con decenni di esperienza nella robotica, Beatbot coniuga un design elegante e durevole con un'ingegneria senza pari. Ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale, tra cui i prestigiosi iF Design Award e Red Dot Award per la sua estetica premium e l'innovazione incentrata sull'utente.

Con sedi in tutto il mondo e un team di ricerca e sviluppo di alto livello (il 70% della sua forza lavoro), Beatbot è pioniere in tecnologie chiave come pompe idrauliche brushless, movimento nello spazio degli AUV, tecnologia sonar laser SLAM e algoritmi di mappatura basati sull'intelligenza artificiale. L'azienda detiene oltre 221 brevetti (128 per invenzioni) che ne consolidano la leadership nella ridefinizione della manutenzione delle piscine.

Dal pluripremiato design di prodotti alle soluzioni intelligenti e senza problemi, Beatbot si impegna a trasformare il modo in cui il mondo pulisce le piscine, per un livello superiore di performance, sostenibilità e lusso.

Per saperne di più: www.beatbot.com

Informazioni su Jackery

Fondata in California nel 2012, Jackery è un fornitore leader di innovative soluzioni per l'energia rinnovabile e portatile che persegue l'obiettivo di fornire "energia sostenibile per la tua vita". Nel 2016 Jackery ha lanciato le sue prime centrali elettriche portatili, seguite nel 2018 dai generatori solari. Da allora, l'azienda ha superato i cinque milioni di unità vendute in tutto il mondo, ha ottenuto più di 1.500 brevetti e vinto più di 100 premi internazionali. I prodotti Jackery hanno generato un potenziale di 761 milioni di kWh di energia rinnovabile, riducendo le emissioni di carbonio di 758,4 tonnellate e contribuendo a un futuro più verde e resiliente per individui e comunità.

