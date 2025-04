Benessere a Roma: Spa, relax e rigenerazione urbana per Pasqua, Pasquetta e 1° Maggio

. Nel cuore della primavera romana, tra Pasqua, Pasquetta, il 25 aprile e il 1° maggio, sempre più persone scelgono il benessere come forma di turismo e tempo libero. In linea con un trend nazionale in crescita, che vede oltre il 60% degli italiani dedicare almeno una giornata all’anno a esperienze in SPA (fonte: Consumerismo.it), anche Roma si riscopre capitale del wellness.

A trainare questa trasformazione, strutture come VSPA, la SPA urbana di nuova generazione progettata e gestita da BF Wellness, azienda leader in Italia nella progettazione, realizzazione e gestione di centri benessere per strutture ricettive e privati.

VSPA: l’eccellenza del benessere nel cuore di Roma

VSPA è più di una semplice SPA: è un’esperienza immersiva nel benessere, costruita attorno alla persona. Situata all’interno del The Building Hotel in zona Castro Pretorio, in posizione strategica tra la stazione Termini e Villa Borghese, rappresenta un rifugio multisensoriale pensato per rigenerare corpo e mente in un contesto urbano.

Progettata con l’expertise di BF Wellness, azienda con oltre 20 anni di esperienza e centinaia di realizzazioni in tutta Italia, VSPA unisce design contemporaneo, sostenibilità e tecnologia avanzata. Tutti gli ambienti sono realizzati con materiali naturali e soluzioni eco-compatibili: pietra, legno e illuminazione a basso impatto.

L’offerta di VSPA include:

Percorso SPA completo con sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina riscaldata con cromoterapia, area relax e angolo tisane;

Trattamenti viso e corpo personalizzati, con protocolli sviluppati da esperti BF Wellness;

Massaggi olistici e rituali internazionali, dal balinese al californiano, fino al linfodrenaggio terapeutico;

Rituali di coppia e pacchetti giornalieri, ideali per momenti romantici o occasioni speciali;

Offerte dedicate alle festività come Pasqua, 25 aprile e 1° maggio (con percorsi in esclusiva e trattamenti stagionali con oli essenziali primaverili).

VSPA si distingue anche per l’attenzione all’accoglienza e all’esperienza utente, con uno staff formato e ambienti sanificati e distanziati, ideali anche per chi cerca privacy e tranquillità.

Chi è BF Wellness

BF Wellness è una realtà italiana nata a Cesena, che in pochi anni ha saputo imporsi come punto di riferimento nazionale nel settore wellness e SPA. L’azienda si occupa di:

progettazione e realizzazione chiavi in mano di centri benessere per hotel, resort, residence, palestre e privati;

gestione e consulenza operativa per SPA e aree relax;

formazione del personale e sviluppo di trattamenti e percorsi personalizzati.

Tra i loro clienti figurano strutture di lusso, catene alberghiere e centri termali in tutta Italia. Con VSPA, BF porta la sua visione anche al pubblico cittadino, puntando su una SPA accessibile, elegante e integrata nel tessuto urbano.

Idee relax a Roma per il ponte di primavera

Oltre a VSPA, la Capitale offre diverse alternative per chi vuole vivere il ponte all’insegna del benessere:

Terme di Roma – QC Terme: immersa nel parco di Fiumicino, a mezz’ora dal centro, con piscine calde e idromassaggi all’aperto;

Roma Wellness District: aree benessere in hotel come Aleph Rome o A.Roma Lifestyle, con day spa e trattamenti su prenotazione;

Passeggiate rigeneranti: Villa Doria Pamphilj, Parco della Caffarella e l’Orto Botanico a Trastevere sono ideali per ricaricarsi a contatto con la natura;

Yoga nei parchi e rooftop: molti hotel e centri offrono sessioni open-air tra Pasqua e 1° maggio, segno di un turismo urbano sempre più orientato alla lentezza e alla cura del sé.

Perché scegliere la SPA (ora)

Con l’aumento dei livelli di stress, le SPA urbane non sono più solo un lusso, ma un servizio di benessere essenziale. E Roma, con strutture come VSPA, è pronta a rispondere a questa nuova esigenza, offrendo non solo trattamenti, ma esperienze di riequilibrio profondo a pochi passi dalla vita quotidiana.

