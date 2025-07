Bitget introduce l'enciclopedia del Web3 per i giovani studenti nelle scuole, biblioteche e non solo

VICTORIA, Seychelles, July 18, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha annunciato la pubblicazione dell'enciclopedia del Web3 per i giovani studenti, segnando un traguardo fondamentale nella sua iniziativa educativa globale #Blockchain4Youth. L'edizione cartacea sarà distribuita a scuole, biblioteche e centri comunitari per promuovere l'alfabetizzazione blockchain tra i giovani studenti, mentre la versione digitale sarà disponibile tramite CoinGecko, il principale aggregatore indipendente di dati crypto.

Strutturata come una guida dalla A alla Z, l'enciclopedia introduce i giovani lettori al mondo della blockchain attraverso termini di facile comprensione, come "A sta per Altcoin" e "Z sta per Zero-Knowledge Proofs" (dimostrazioni a conoscenza zero). Ogni lettera offre definizioni chiare e illustrazioni divertenti che rendono accessibili concetti complessi attraverso spiegazioni semplici e adatte ai principianti. È un modo divertente e accessibile per stimolare la curiosità sulla finanza digitale e aiutare le giovani menti a comprendere le basi del Web3 fin da piccoli.

"Per me, la formazione rimane il punto d'ingresso più efficace al futuro della blockchain", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget. "L'enciclopedia è stata concepita per colmare il divario di conoscenze, raggiungendo i giovani studenti con un linguaggio chiaro ed esempi pertinenti, in un formato che rende la blockchain più accessibile".

L'enciclopedia è stata sviluppata in collaborazione con Cryptita Plays, un'iniziativa no-profit che si impegna a formare i giovani tramite programmi di formazione e divulgazione sulla blockchain. Grazie alla sua esperienza maturata lavorando a stretto contatto con studenti ed educatori in comunità meno favorite, Cryptita Plays ha offerto spunti pratici fondamentali che hanno guidato la definizione dei contenuti e dell'impostazione dell'enciclopedia. Questa partnership rafforza l'obiettivo comune di entrambe le organizzazioni: rendere la formazione sulla blockchain più accessibile, inclusiva e d'impatto per i giovani studenti di tutto il mondo.

"Il nostro obiettivo è sempre stato quello di rendere la blockchain rilevante per la prossima generazione, non come un concetto distante, ma come qualcosa che possano vedere, toccare e comprendere," ha dichiarato Arshelene Lingao, founder di Cryptita Plays. "Quest'enciclopedia è uno strumento pensato per far dare vita a queste idee, anche al di fuori dell'ambiente scolastico".

La distribuzione della versione cartacea inizierà nelle aree dove l'accesso a internet è limitato o irregolare, consentendo l'educazione offline nei territori meno serviti. La versione cartacea affianca l'edizione digitale dell'enciclopedia, la quale rimane accessibile agli studenti di tutto il mondo, incoraggiando l'apprendimento e l'adattamento multilingue. L'enciclopedia online è disponibile qui. Per estenderne la portata, l'edizione digitale sarà disponibile anche su CoinGecko, rendendo l'enciclopedia più accessibile ai giovani studenti, agli educatori e ai nuovi arrivati nel mondo blockchain a livello internazionale. Gli utenti di CoinGecko possono ottenere l'enciclopedia attraverso il programma Candy Rewards utilizzando le Candy guadagnate dai check-in giornalieri. Visualizza la pagina di CoinGecko qui.

"La blockchain è spesso vista come il futuro, ma il suo impatto è già tangibile nella vita di oggi. "L'obiettivo è garantire che i giovani, indipendentemente dalla loro provenienza geografica o dal loro background, abbiano gli strumenti per partecipare a quel futuro," ha dichiarato Vugar Usi Zade, COO di Bitget. "Quest'enciclopedia rappresenta un modo per convertire i concetti astratti in progetti concreti. È un piccolo passo, ma significativo".

L'enciclopedia fa parte della più ampia iniziativa Blockchain4Youth di Bitget, un programma di formazione globale volto a fornire alla prossima generazione le conoscenze fondamentali sulla blockchain e sugli asset digitali. Progettata per essere accessibile e coinvolgente, l'iniziativa fornisce risorse didattiche attraverso pubblicazioni fisiche come l'enciclopedia, ma anche contenuti digitali e programmazione di persona. Introducendo i concetti chiave del Web3 in formati adatti all'età e ampiamente accessibili, Blockchain4Youth mira a rendere l'alfabetizzazione blockchain una realtà pratica per gli studenti di tutto il mondo, in particolare nelle aree geografiche in cui l'accesso alla formazione sulle tecnologie emergenti è limitato.

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 120 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute. Precedentemente noto come BitKeep, Bitget Wallet è uno dei principali portafogli crypto non-custodial che supporta oltre 130 blockchain e milioni di token. Offre trading multi-chain, staking, pagamenti e accesso diretto a oltre 20,000 dApp, con swap avanzati e approfondimenti di mercato integrati in un'unica piattaforma. Bitget è in prima linea nel promuovere l'adozione delle criptovalute attraverso partnership strategiche, come nel ruolo di partner crypto ufficiale nei mercati EASTERN, SEA e LATAM del campionato di calcio più importante del mondo, LALIGA. È anche partner globale degli atleti della Nazionale turca Buse Tosun Çavuşoğlu (campionessa mondiale di lotta), Samet Gümüş (medaglia d'oro nella boxe) e İlkin Aydın (nazionale di pallavolo), ispirando la community mondiale ad abbracciare il futuro delle criptovalute.

