Bitget svela un burn dei token BGB di oltre $5 miliardi nel nuovo whitepaper

VICTORIA, Seychelles, 2 gennaio 2025 /PRNewswire/ – Bitget, società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, ha rilasciato il nuovo whitepaper per il suo token nativo, Bitget Token (BGB). Il whitepaper introduce un piano di burn dei token, iniziando con il burn immediato di 800 milioni di BGB - il 40% dell'offerta totale - riducendo l'offerta in circolazione a 1,2 miliardi. A partire dal 2025, Bitget inizierà i burn trimestrali allocando il 20% dei profitti di Bitget Exchange e Bitget Wallet, compresi i ricavi delle transazioni Spot, Futures e NFT, al riacquisto e al burn di BGB. Tutte le attività di burn saranno registrate on-chain, garantendo trasparenza e responsabilità alla community.

Bitget ha recentemente annunciato la fusione di Bitget Token (BGB) e Bitget Wallet Token (BWB). In seguito a questa fusione, BGB fungerà da token unificato per gli ecosistemi centralizzati e decentralizzati di Bitget. Attualmente, BGB offre diversi vantaggi ai propri holder, tra cui sconti sulle commissioni, privilegi VIP e accesso al farming di token attraverso il Launchpool. In prospettiva, Bitget prevede di espandere l'utilità di BGB all'interno degli ecosistemi on-chain, posizionandolo come asset principale per lo staking, la fornitura di liquidità e l'idoneità all'airdrop. Inoltre, BGB alimenterà i servizi di Bitget Wallet, come i pagamenti delle commissioni sul gas multi-chain, estendendo i suoi casi d'uso agli scenari PayFi di tutti i giorni.

BGB ha registrato una performance eccezionale nel 2024, con una capitalizzazione di mercato che è aumentata di oltre il 1.000% nell'ultimo anno e di oltre 100 volte dalla sua nascita. Il rilascio del nuovo whitepaper di BGB segna un momento importante nel percorso di Bitget. Riducendo l'offerta, migliorando l'utilità e aumentando le applicazioni nel mondo reale, BGB è destinato a migliorare le funzionalità e i prodotti dell'ecosistema Bitget, favorendo una crescita sostenibile e un valore a lungo termine per gli holder.

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi, Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.

