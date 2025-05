BLUETTI ridefinisce la leadership nel settore dell'energia pulita con le soluzioni energetiche di nuova generazione presentate alla Smarter E Europe 2025

L'evento di perfezionamento del marchio segna il lancio delle serie Elite, Apex ed EnergyPro insieme ai sistemi di punta Apex 300 ed EP2000

Monaco, 13/05/2025, – In occasione dello Smarter E Europe 2025, BLUETTI, pioniere globale della tecnologia nel campo dell'energia pulita, ha ospitato il suo primo evento di perfezionamento del marchio, inaugurando una nuova era di soluzioni avanzate per lo stoccaggio di energia. Durante l'evento è stata presentata la roadmap dei prodotti di terza generazione, tra cui le serie Elite, Apex e EnergyPro, insieme al debutto mondiale dei suoi sistemi di punta Apex 300 ed EP2000. Con il tema “Breaking the Excellence”, BLUETTI ha consolidato la sua leadership nel settore dello stoccaggio energetico consumer, stabilendo standard senza precedenti in termini di prestazioni, scalabilità e sostenibilità.

Ridefinire lo stoccaggio dell'energia con la Product Era 3.0

L'evoluzione di BLUETTI dai suoi prodotti di base EB e AC culmina nella Product Era 3.0, progettata per soddisfare le diverse esigenze dei consumatori nei mercati residenziali, commerciali e outdoor:

Serie Elite: compatta e portatile, ideale per le avventure all'aria aperta e come backup domestico entry-level (fino a 3 kW di potenza).

Serie Apex: soluzioni scalabili ad alta capacità (3 kW+) per la vita off-grid, le operazioni industriali e le emergenze.

Serie EnergyPro: sistemi professionali per grandi famiglie e PMI che garantiscono affidabilità energetica a lungo termine.

Prodotti di punta: Apex 300 e sistema EP2000

Il sistema Apex 300 ridefinisce la versatilità con l'ecosistema intelligente BLUETTI, offrendo soluzioni energetiche su misura, tra cui:

Backup per tutta la casa: è possibile collegare fino a tre unità con Hub A1 Parallel Box e 18 batterie di espansione B300K per un'alimentazione di emergenza che dura una settimana.

Alimentazione per esterni e camper: abbinato a pannelli solari pieghevoli e all'hub D1 DC (potenza 700 W), consente di catturare energia senza interruzioni per uno stile di vita dinamico.

Autosufficienza off-grid: può raccogliere fino a 6.400 W di energia solare con il regolatore di carica SolarX 4K, raggiungendo l'indipendenza energetica con un rapido ritorno dell'investimento in 2 anni.

Il sistema di accumulo di energia ad alta tensione EP2000 offre efficienza e scalabilità di alto livello per abitazioni di piccole e medie dimensioni. Con un'efficienza di conversione leader nel settore pari al 98%, consente di risparmiare il 10% in più di energia, ovvero circa 700 kWh all'anno, rispetto ai sistemi ESS a bassa tensione. Ciò si traduce in una riduzione delle spese energetiche per le abitazioni colpite da prezzi elevati dell'elettricità.

Progettato come sistema trifase, l'EP2000 è costruito per il backup di tutta la casa e può essere ampliato fino a un massimo di 60 kW di potenza e 150 kWh di capacità, fornendo una soluzione energetica personalizzata. Se combinato con un impianto solare fotovoltaico, l'ESS EP2000 immagazzina oltre 30 kW di energia solare, o fino a 90 kW in una configurazione parallela, creando una micro-rete sostenibile e indipendente per uno stile di vita più green.

Il sistema tecnologico del futuro di BLUETTI: alimentare un mondo sostenibile

Kenneth Amaradio, Senior Expert di BLUETTI, ha messo in evidenza l'innovativo sistema tecnologico del futuro dell'azienda, che si articola in quattro componenti chiave:

BLUEPEAK: hub di innovazione che promuove l'eccellenza hardware

BLUELINK: rete intelligente per una connettività perfetta dei dispositivi BLUETTI

BLUEGRID: infrastruttura scalabile per abitazioni e aziende

BLUELIFE: ecosistema progettato per rendere l’energia pulita più accessibile e integrata nella vita quotidiana

Una visione per l'accessibilità energetica globale

L'identità distintiva del marchio BLUETTI e le sue soluzioni avanzate sottolineano la sua missione di rendere accessibile a tutti l'energia sostenibile. Con oltre 3,5 milioni di clienti in più di 110 paesi, l'azienda continua a innovare e a portare l'energia alle comunità non collegate alla rete elettrica attraverso iniziative come il programma Lighting An African Family (LAAF).

“Unendo tecnologia all'avanguardia e design incentrato sul consumatore, BLUETTI non si limita a definire gli standard del settore, ma ridisegna le possibilità per un futuro più pulito e resiliente”, ha affermato un portavoce di BLUETTI.

Informazioni su BLUETTI

Fondata nel 2009, BLUETTI è leader mondiale nel settore dello stoccaggio di energia pulita, impegnata a fornire soluzioni energetiche sostenibili e affidabili per abitazioni, aziende e appassionati di attività all'aria aperta. Con un'attenzione particolare all'innovazione e all'accessibilità, BLUETTI consente a milioni di persone in tutto il mondo di abbracciare l'indipendenza energetica.

