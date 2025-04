Branding marketing per aziende: perché è importante farlo? Web Brand Agency risponde

Milano, 03/04/2025 - "Prima di parlare di branding marketing, dobbiamo avere ben chiara una cosa: oggi, nel business, non basta offrire un servizio di qualità per distinguersi: servono strategie mirate che trasformino l’esperienza e la percezione del cliente nelle bandiere vincenti per di un'attività."

L’importanza di fare branding nel marketing dei servizi

Marketing & branding experience

Fare branding nel marketing significa costruire un’identità riconoscibile sul mercato, definendo valori, tono di voce e stile visivo, fino ad arrivare alla personalizzazione dell’esperienza del cliente in ogni fase del suo percorso.

Ecco perché è così importante:

Quando acquisti un servizio di una compagnia specifica, non stai comprando un oggetto fisico, ma qualcosa di intangibile, difficile da visualizzare in modo chiaro.

Pensa, ad esempio, a quando acquisti una sedia.

Sai esattamente cosa aspettarti: la vedi, la tocchi, puoi provarla e decidere all’istante se fa al caso tuo.

Ma riusciresti a capire con la stessa precisione se un percorso di apprendimento, ad esempio in ambito linguistico, è davvero adatto a te?

È proprio in questi casi che entrano in gioco il branding marketing e le strategie di branding: servono a rendere chiaro, attraente e riconoscibile anche ciò che non si può toccare. Una buona branding experience riesce a trasmettere il valore di un servizio, farlo vivere nella mente del cliente e creare un legame emotivo ancora prima dell’acquisto.

Per questa ragione, ossia, la differenza di vendita di prodotti fisici da quella dei servizi, che il brand diventa un punto di riferimento per i clienti!

Il team Web Brand evidenzia come, oggi, chi acquista non cerchi solo affidabilità e qualità, ma anche valori condivisi e un’autentica connessione con il marchio. È questa sintonia a fare la differenza nella scelta tra un brand (impresa) e un altro.

Un marchio ben costruito, con il supporto di un’ agenzia di comunicazione , è in grado di comunicare con chiarezza il valore del prodotto o servizio, trasmettendo fiducia e generando attrazione nel pubblico.

Grazie al branding storytelling, un’azienda può raccontare la propria storia in modo coinvolgente, creando emozioni, fiducia e passaparola, e come si sa, contano tantissimo, soprattutto quando le persone si fidano più delle recensioni che della pubblicità.

Marketing & branding...ok, ma che differenza c'è?

Giustamente, Web Brand, sottolinea che spesso c'è un po' di confusione in merito ai due concetti di marketing & branding!

Branding significato

Se parliamo di "Branding significato", è ciò che rende un’azienda diversa dalle altre. Possiamo vederlo come la sua “personalità”!

Si riconosce attraverso il nome, il logo, i colori, lo stile e il modo in cui comunica. Alcuni dei brand più famosi nel mondo culinario, delle animazioni, dei giocattoli o della moda esistono da decenni, e in alcuni casi da più di 100 anni. Sono rimasti nella mente delle persone grazie a un’immagine chiara e coerente nel tempo.

Esempio e manifesto branding:

Se parliamo di "branding significato", Disney è un esempio perfetto.

Non è solo una compagnia di film d'animazione e parchi divertimento: è magia, infanzia, storie senza tempo. Il suo branding si basa su:

Emozioni (felicità, nostalgia, fantasia)



Consistenza (stile riconoscibile in ogni prodotto, dai cartoni ai merchandise)



Fiducia (i genitori sanno che con Disney i bambini avranno contenuti "sicuri")



Manifesto del Branding Disney

"To entertain, inform and inspire people around the globe through the power of unparalleled storytelling."("Intrattenere, informare e ispirare le persone in tutto il mondo attraverso il potere di storie senza pari.")

Ogni loro scelta—dai colori (blu notte e oro, che evocano sogni e magia) al font delle scritte—rafforza questa identità.

Che cos’è il Marketing?

Il marketing è tutto quello che un’azienda fa per vendere prodotti o servizi. Bisogna immaginarlo come una mega campagna per dire al mondo: "Ehi, guarda qui, questa cosa è fantastica! Ti serve, falla tua!"

Cosa fa esattamente?

Studia il mercato: Chi sono i clienti? Cosa gli piace? (Esempio: prima di lanciare un nuovo gelato, un’azienda fa ricerche per capire se la gente preferisce il cioccolato o la vaniglia).



Sceglie il pubblico giusto: Non puoi vendere roba da skateboard a chi ama il golf, giusto? Il marketing punta alle persone giuste.



Crea pubblicità accattivanti: Spot TV, post su Instagram, influencer che parlano del prodotto… tutto per farti dire "Lo voglio!"

Usa canali diversi: Social media, email, eventi, YouTube… ovunque ci siano potenziali clienti.



L’obiettivo? Aumentare le vendite e far conoscere l’azienda.

Branding in marketing: due alleati da far lavorare insieme

Il branding in marketing rappresenta una delle combinazioni più potenti per costruire un’identità aziendale solida e duratura.

Web Brand, tra i suoi servizi lo privilegia sempre, perché, quando marketing & branding lavorano in sinergia, un brand è in grado non solo di definire chi è e cosa rappresenta, ma anche di comunicarlo in modo efficace al proprio pubblico.

Questa connessione tra branding marketing permette di creare un’immagine coerente, credibile e facilmente riconoscibile.

Il branding aiuta innanzitutto a definire con chiarezza il target di riferimento, ovvero le persone a cui l’azienda vuole rivolgersi. Il marketing, a sua volta, traduce questa conoscenza in azioni concrete, realizzando contenuti e campagne mirate che parlano direttamente a quel pubblico.

In questo contesto, le attività di branding sono fondamentali per delineare valori, tono di voce e messaggio distintivo: elementi che il marketing riprende e amplifica, trasformandoli in narrazioni efficaci.

Anche l’aspetto visivo gioca un ruolo chiave. Il branding si occupa di progettare l’identità visiva dell’azienda – come logo, palette di colori, stile comunicativo – e il marketing sfrutta questi strumenti per rendere ogni campagna pubblicitaria coerente e memorabile.

Questo approccio integrato rafforza la reputazione aziendale, poiché ogni comunicazione rispecchia una stessa identità, aumentando la fiducia e la riconoscibilità del brand.

Infine, un buon lavoro di branding experience crea una connessione emotiva con il cliente, offrendo un’esperienza coerente in ogni punto di contatto. Il marketing interviene per coltivare e rafforzare questo legame nel tempo, trasformando i clienti in sostenitori del brand.

In sintesi,marketing brandingnon sono due mondi separati, ma due anime complementari che, se ben allineate, rendono il brand vivo, autentico e in grado di durare nel tempo.

Strategie di branding marketing emozionale

Secondo Web Brand, ogni agenzia di comunicazione esperta in branding marketing, dovrebbe ricorrere assolutamente al marketing emozionale. Quando si decide di costruire un percorso di personal branding strategist, non bisogna aver paura di raccontare la propria storia: condividere il cammino che ha portato fin dove sei oggi rende un brand autentico e umano.

La sezione “About” del sito web, così come la bio dei profili social ( social branding), non dovrebbe limitarsi a un elenco di dati impersonali. Al contrario, dovrebbe essere uno spazio ricco di emozioni, capace di trasmettere il tuo valore e di far emergere quegli aspetti che possano suscitare interesse, identificazione o sorpresa nel tuo pubblico. Per costruire una community solida attorno al tuo brand, autenticità e storytelling branding sono elementi essenziali e irrinunciabili.

