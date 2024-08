Breci srl, Roma: “Sostituzione gratuita delle coperture industriali e agricole in amianto con pannelli coibentati”

Una soluzione innovativa per migliorare l’immagine e le performance della propria azienda a costo zero, contribuendo ad un futuro più sostenibile

Roma, 29 agosto 2024 - L'amianto per molti anni è stato ampiamente utilizzato nell'edilizia e nell'industria per le sue proprietà isolanti e resistenti, tuttavia, il suo deterioramento può causare il rilascio di pericolose particelle nell'aria, inalabili e potenzialmente cancerogene. Purtroppo, l'amianto è ancora presente in molte coperture di edifici industriali, agricoli e residenziali, rappresentando un serio rischio per la salute di lavoratori, abitanti e per l’intero ecosistema.

La Breci srl di Roma offre servizi di ripristino coperture, strip out, demolizioni e movimento terra, specializzata nel settore del trasporto, dello smaltimento rifiuti e della rimozione dell’amianto e delle nuove coperture sta promuovendo un progetto innovativo e completamente gratuito rivolto ai proprietari di coperture in amianto con superfici superiori ai 2.000 mq che prevede la sostituzione delle vecchie coperture in amianto con nuove coperture coibentate, certificate anche per uso zootecnico.

Com’è facile immaginare, i costi da sostenere per questi lavori, soprattutto se si hanno grandi superfici, sono decisamente importanti. La Breci srl di Roma viene incontro ai proprietari di immobili con coperture in amianto per poter offrire una soluzione a costo zero che consenta di: eliminare definitivamente la copertura in amianto, eliminare oneri ed obblighi per la manutenzione e controllo dello stesso, montare una copertura coibentante per il risparmio energetico, montare eventualmente coperture dedicate al benessere animale, valorizzare sensibilmente il valore patrimoniale dell’immobile.

Il processo è semplice e trasparente: dopo un primo colloquio telefonico senza impegno ed una verifica preliminare, verrà fissato un appuntamento per definire i dettagli dell’intervento. Tutti i costi relativi alla rimozione e sostituzione dell’amianto saranno completamente a carico della Breci srl di Roma, l’unico onere per il proprietario sarà la messa a disposizione temporanea della superficie esterna per l’installazione dei pannelli fotovoltaici.

Questo progetto non solo elimina un pericolo per la salute, ma offre anche numerosi benefici ambientali, tecnici ed economici. Le nuove coperture coibentate migliorano l’efficienza energetica degli edifici, riducendo i costi di riscaldamento e raffreddamento. Inoltre, l’installazione di impianti fotovoltaici contribuisce alla produzione di energia pulita, riducendo l’impronta di carbonio dell’azienda. Partecipare a questo progetto significa fare un gesto concreto per l’ambiente e per il benessere delle persone che lavorano nei siti interessati. Gli allevatori, in particolare, contribuiranno anche al benessere degli animali. Si tratta di un’opportunità unica per migliorare l’immagine e le performance della propria azienda a costo zero, contribuendo ad un futuro più sostenibile.

Contatti: https://www.breci.it/