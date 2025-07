Bybit Card celebra due milioni di utenti con un oggetto da collezione in edizione limitata e 1 BTC in omaggio

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 25 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, annuncia di avere raggiunto un importante traguardo nel miglioramento dell'esperienza quotidiana con le criptovalute. Con oltre due milioni di titolari di Bybit Card – e il loro numero è in continuo aumento – la Bybit Card sta lanciando un oggetto da collezione virtuale in edizione limitata 2M e offre ai partecipanti la possibilità di vincere un BTC intero. La campagna celebra la visione condivisa di prosperità, mentre si accelera l'integrazione della classe di asset digitali nel mainstream.

Da oggi fino al 24 agosto 2025, sia i nuovi clienti sia quelli attuali della Bybit Card possono registrarsi all'evento per svelare la loro personale Bybit Card in edizione limitata 2M – un simbolo collettivo di convinzione, scopo e progresso come uno dei primi partecipanti all'ecosistema delle criptovalute, direttamente nel loro portafoglio digitale. Una volta attivata la carta, i partecipanti idonei potranno godere di fino al 10% in cashback per 30 giorni e potranno vincere 1 BTC una volta completate le attività di spesa.

L'evento prevede due modalità per premiare sia i nuovi utenti che quelli già esistenti della Bybit Card:

Caratteristiche principali

La promozione è valida fino ad esaurimento scorte e valida solo per un periodo di tempo limitato. Si applicano termini e condizioni. Per saperne di più sui livelli di ricompensa e sul programma cashback della Bybit Card, l'utente può visitare: Bybit Point Rewards

#Bybit / #TheCryptoArk / #BybitCard / #IMakeIt2M

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Per maggiori informazioni su Bybit visitare la sala stampa BybitPer richieste di informazioni da parte dei media contattare media@bybit.com Per restare sempre aggiornati seguire le community e i social di Bybit.

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

Foto -https://mma.prnewswire.com/media/2737577/Bybit_Card_Celebrates_Two_Million_Users_Limited_Edition_Collectible_1_BTC.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/bybit-card-celebra-due-milioni-di-utenti-con-un-oggetto-da-collezione-in-edizione-limitata-e-1-btc-in-omaggio-302514008.html

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.