Bybit e Tether lanciano una partnership strategica per accelerare l'adozione delle criptovalute in Brasile

DUBAI, Emirati Arabi Uniti, 26 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Bybit, il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, ha annunciato di avere stretto una partnership strategica con Tether, l'azienda leader nel settore degli asset digitali ed emittente di USD₮, la stablecoin più utilizzata. La collaborazione mira a promuovere l'adozione delle criptovalute in Brasile attraverso partnership istituzionali, sponsorizzazioni di grandi eventi e iniziative educative di ampio respiro.

Un punto culminante della partnership è la cosponsorizzazione di Blockchain Rio, una delle conferenze sulla blockchain più influenti dell'America Latina. Durante l'evento, i nuovi utenti che si registreranno sulla piattaforma Bybit riceveranno un bonus esclusivo in USD₮. Questo incentivo è pensato per incoraggiare gli utenti alle prime armi a interagire con l'ecosistema delle risorse digitali.

Per estendere la portata della partnership ad applicazioni concrete, Bybit e Tether sono in trattative avanzate con Visit Rio. L'obiettivo è integrare la criptovaluta nel settore turistico della città offrendo sconti e bonus in USD₮ ai turisti che utilizzano risorse digitali per servizi, tour e acquisti presso gli esercizi locali. Questa iniziativa ha lo scopo di posizionare Rio come una destinazione proiettata al futuro e favorevole alle criptovalute.

Nell'ambito della sua strategia a lungo termine, Bybit lancerà un programma educativo nazionale per aumentare la conoscenza delle criptovalute e promuoverne un'adozione responsabile. L'iniziativa comprende una serie di campagne "Apprendi e guadagna" che premiano gli utenti per il completamento di corsi incentrati sulla blockchain. A questi si aggiungeranno eventi dal vivo, come workshop, incontri universitari e seminari, che coinvolgeranno direttamente studenti, sviluppatori e imprenditori.

All'inizio di quest'anno, Bybit ha nominato Israel Buzaym Country Manager per il Brasile. Da allora, l'azienda ha notevolmente ampliato la sua presenza locale e ha lanciato offerte su misura come Bybit Pay e Bybit Card. Questi prodotti contribuiscono a colmare il divario tra la finanza tradizionale e il mondo delle risorse digitali.

"Sono onorato di guidare le attività di Bybit in Brasile in un momento così trasformativo", commenta Israel Buzaym. "I brasiliani hanno una lunga tradizione di accoglienza dell'innovazione. Stiamo già riscontrando risultati positivi nell'adozione dei nostri servizi. Questa partnership con Tether aggiunge la fiducia, la liquidità e l'attenzione strategica necessarie per rendere le criptovalute una parte naturale della vita quotidiana di milioni di persone."

Con una capitalizzazione di mercato superiore a 114 miliardi di dollari, Tether svolge un ruolo centrale nell'economia digitale globale. Questa partnership con Bybit rispecchia un impegno comune verso l'innovazione finanziaria, l'apprendimento e la creazione di casi d'uso pratici per le criptovalute in uno dei mercati emergenti più promettenti al mondo.

Informazioni su Bybit

Bybit è il secondo exchange di criptovalute al mondo per volume di scambi, al servizio di una comunità globale di oltre 70 milioni di utenti. Fondata nel 2018, sta ridefinendo il concetto di apertura nel mondo decentralizzato creando un ecosistema più semplice, aperto e paritario per tutti. Con un forte focus sul Web3, Bybit collabora strategicamente con i principali protocolli blockchain per fornire un'infrastruttura solida e promuovere l'innovazione on-chain. Azienda rinomata per la custodia sicura, la varietà di mercati, l'esperienza utente intuitiva e gli strumenti blockchain avanzati, Bybit colma il divario tra TradFi e DeFi, consentendo a sviluppatori, creatori e appassionati di sfruttare appieno il potenziale del Web3. Scopri il futuro della finanza decentralizzata su Bybit.com.

Informazioni su Tether

Tether è un pioniere nel campo della tecnologia delle stablecoin, spinto dall'obiettivo di rivoluzionare il panorama finanziario globale attuando la sua mission: fornire infrastrutture finanziarie, di comunicazione ed energetiche accessibili, sicure ed efficienti. Tether consente una maggiore inclusione finanziaria, una maggiore resilienza nella comunicazione, favorisce la crescita economica e dà maggiore autonomia sia ai singoli individui sia alle aziende.

In qualità di creatore della stablecoin più grande, trasparente e liquida del settore, Tether si impegna a realizzare infrastrutture sostenibili e resilienti a beneficio delle comunità svantaggiate. Sfruttando la tecnologia blockchain e peer-to-peer all'avanguardia, si impegna a colmare il divario tra i sistemi finanziari tradizionali e il potenziale della finanza decentralizzata.

