Cadent sceglie la piattaforma FSM di OverIT per modernizzare le operazioni sul campo di 3.600 utenti in tutto il Regno Unito

LONDRA, 8 maggio 2025 /PRNewswire/ -- Cadent, la principale gas network del Regno Unito e membro del GD4S, sceglie OverIT quale nuovo partner strategico di Field Service Management (FSM). L'implementazione della OverIT NextGen Platform offrirà supporto a 3.600 utenti (tecnici sul campo e personale di back-office), snellendo l'operatività e promuovendo l'innovazione lungo l'ampia rete di gasdotti di Cadent, che si estende per oltre 82.000 miglia.

Con i suoi undici milioni di clienti distribuiti su cinque reti (da Nord Ovest a Sud Est), includendo le tre principali aree urbane dell'Inghilterra, Cadent opera in uno dei contesti più complessi e critici in ambito utilities. In uno scenario così delicato, efficienza operativa, sicurezza e reattività sono fattori imprescindibili per garantire l'energia a case, aziende, ospedali e scuole. Scegliendo di collaborare con OverIT, Cadent sottolinea il proprio impegno verso la trasformazione digitale, la sostenibilità e lo sviluppo di una infrastruttura proiettata al futuro.

La OverIT NextGen Platform è una soluzione moderna, flessibile e specifica per le utility, capace di garantire continuità operativa mentre promuove eccellenza e affidabilità, anche nella gestione di operazioni complesse. La piattaforma offre funzionalità FSM end-to-end per tutte le fasi del ciclo di vita del field service, dalla pianificazione all'esecuzione mobile, il tutto all'interno di un unico ambiente integrato. Gli utenti beneficeranno dell'accesso a un singolo sistema di riferimento, migliorando la consultazione dei dati e razionalizzando i flussi di lavoro.

Determinante per Cadent è stata la comprovata esperienza di OverIT nella realizzazione di implementazioni complesse per le utility su scala globale, unita alla sua profonda competenza e conoscenza dei processi operativi in ambito gas.

Simon Eves, Responsabile IT Business Partnering di Cadent"Siamo proiettati al futuro e riteniamo fondamentale l'implementazione di una nuova soluzione strategica di FSM per preservare la modernità e l'efficienza dei nostri sistemi. I nostri team IT e Business sono entusiasti di collaborare con OverIT, lavorando sinergicamente nei prossimi 12 mesi e oltre per integrare al meglio la sua straordinaria offerta di prodotti per Energy and Customer Operations".

Paolo Bergamo, CEO di OverIT"Siamo entusiasti di supportare Cadent, leader indiscusso nella distribuzione del gas. Auspichiamo una partnership solida e duratura, che ci consenta di dotare Cadent di tutti i tool di assistenza sul campo, la tecnologia e il supporto necessari per gestire le sue operazioni mission-critical e garantire un servizio sicuro e affidabile per milioni di clienti in tutto il Regno Unito".

Cadent è gas network leader nel Regno Unito e vanta una tradizione di ben 200 anni. Godiamo di una posizione privilegiata che ci consente di costruire su basi solide, incoraggiando pensiero innovativo e apertura al cambiamento. Giorno dopo giorno gestiamo, manteniamo e innoviamo la più grande rete del gas del Regno Unito, garantendo il trasporto sicuro del gas e la protezione delle persone nelle emergenze. I nostri ingegneri e tecnici specializzati sono al servizio delle nostre comunità, lavorando giorno e notte per garantire che il gas raggiunga 11 milioni di famiglie dalla Cumbria al nord di Londra e dal confine gallese all'East Anglia, per un approvvigionamento energetico costante.

Cadent sostiene il piano del governo britannico per il Net Zero entro il 2050. Ciò significa che siamo a favore della futura introduzione dell'idrogeno quale alternativa a basse emissioni di carbonio in sostituzione al gas naturale. Siamo consapevoli di quanto gli utenti apprezzino la controllabilità del gas e, grazie alla rete già esistente, riteniamo logico adottare l'idrogeno come alternativa a minore impatto ambientale, capace di garantire calore per case e aziende per le generazioni future.

Cadent gestisce la linea gratuita nazionale per le emergenze del gas (0800 111 999*) per conto dell'industria del gas.

Cadent Gas Ltd è di proprietà di un consorzio di investitori globali.

*Tutte le chiamate vengono registrate e possono essere monitorate.

OverIT, sostenuta da Bain Capital e Renaissance, è una multinazionale con oltre 25 anni di esperienza nel Field Service Management a livello internazionale e intersettoriale. L'azienda è considerata un fornitore di riferimento nei settori FSM, geospaziale e AR dalle principali organizzazioni di consulenza e advisory mondiali, in virtù della sua offerta di prodotti e della consolidata conoscenza del settore.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2424746/OverIT_Logo.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cadent-sceglie-la-piattaforma-fsm-di-overit-per-modernizzare-le-operazioni-sul-campo-di-3-600-utenti-in-tutto-il-regno-unito-302449791.html

Comunicato stampa - Responsabilità editoriale PrNewswire