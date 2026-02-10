Cango Inc. pubblica la lettera agli azionisti 2025

DALLAS, 10 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Cango Inc. (NYSE: CANG) ha pubblicato oggi una lettera agli azionisti in cui evidenzia la sua trasformazione strategica e la tabella di marcia per evolversi da miner globale di Bitcoin a piattaforma di infrastrutture di calcolo basate sull'intelligenza artificiale.

Nel corso dell'ultimo anno, Cango ha effettuato un ingresso disciplinato nel settore, bilanciando velocità e prudenza operativa per costruire la sua posizione di leader nel settore del mining di Bitcoin con una presenza globale in quattro regioni chiave. Gli impegni chiave, tra cui l'ottenimento e il miglioramento dell'efficienza dell'hashrate di 50 EH/s di macchine on-rack, l'adozione di un approccio strategico alla tesoreria, la cessione delle operazioni legacy, la messa in sicurezza di 50 MW di infrastrutture energetiche e il completamento della transizione verso una quotazione diretta alla Borsa di New York, sono stati rispettati. Queste pietre miliari hanno gettato le basi per la transizione di Cango da hashpower ospitato a una griglia di elaborazione dell'inferenza distribuita a livello globale.

In risposta alle condizioni di mercato, Cango ha apportato un aggiustamento alla tesoreria per rafforzare il bilancio e ridurre la leva finanziaria, creando una maggiore capacità di finanziare l'espansione strategica nell'infrastruttura di elaborazione dell'intelligenza artificiale.

La logica strategica alla base della svolta proposta

Le operazioni di mining globali, l'esperienza operativa e l'infrastruttura di Cango offrono un percorso pratico verso gli obiettivi di calcolo dell'intelligenza artificiale. L'era dell'intelligenza artificiale in rapida crescita continua a scontrarsi con un "gap di potenza", ovvero una discrepanza tra la crescente domanda di calcolo e la capacità di rete esistente. Sfruttando un'infrastruttura connessa alla rete e accessibile a livello globale, Cango è in grado di fornire una capacità di elaborazione flessibile e ad alte prestazioni per soddisfare la domanda di inferenza a coda lunga attraverso un modello aziendale scalabile.

Questa transizione segue una tabella di marcia disciplinata in tre fasi:

A breve termine: Standardizzazione e distribuzione efficiente di nodi GPU modulari e containerizzati per una distribuzione rapida, offrendo capacità di elaborazione su richiesta.

Medio termine: Implementazione di una piattaforma software proprietaria per l'orchestrazione, che trasforma Cango in un abilitatore di rete integrato di livello aziendale.

A lungo termine: Scalabilità globale in una piattaforma infrastrutturale di intelligenza artificiale matura, attivando l'energia sottoutilizzata per creare flussi di entrate ricorrenti e duraturi.

Per accelerare questa transizione, Cango ha fondato EcoHash Technology LLC, una consociata interamente controllata con sede a Dallas, in Texas, dedicata allo sviluppo di iniziative di calcolo dell'intelligenza artificiale sotto la guida di un CTO IA di recente nomina.

L'azienda si posiziona inoltre come un "abilitatore di ecosistemi" per l'industria del mining in senso lato, fornendo un percorso tecnico pratico per adattare l'infrastruttura energetica esistente alle operazioni di intelligenza artificiale con un impegno iniziale gestibile.

Conscia che si tratta di un percorso di cambiamento pluriennale, Cango ritiene tuttavia che la sua infrastruttura e la sua esperienza operativa forniscano un percorso chiaro per aprire nuovi flussi di entrate duraturi, integrando al contempo le sue attività chiave di mining.

Visualizza il contenuto originale: https://ir-image.cangoonline.com/ir-documents/2026-02-09_Cango-Inc-Releases-2025-Letter-to-Shareholders.pdf

Contatto per i rapporti con gli investitori

Juliet YE, Responsabile delle comunicazioniCango Inc.E-mail: ir@cangoonline.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2675436/5778664/CANG_LOGO_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/cango-inc-pubblica-la-lettera-agli-azionisti-2025-302683782.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.