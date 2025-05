Carlo Bellinvia, Intelligenza Artificiale in Odontoiatria: il Bestseller su come portare al successo uno studio odontoiatrico grazie all’IA

Milano, 13.05.2025 – L’intelligenza artificiale sta diventando, giorno dopo giorno, uno strumento con un impatto sempre maggiore nella vita di tutti noi. La cosa interessante è che può essere utilizzata con successo nel settore odontoiatrico, con vantaggi tanto per i pazienti quanto per i professionisti che la utilizzano.

Per tutti coloro che desiderano applicare le potenzialità dell’intelligenza artificiale al mondo odontoiatrico ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Carlo Bellinvia “INTELLIGENZA ARTIFICIALE IN ODONTOIATRIA. Come Trasformare Lo Studio Dentistico E Raggiungere L’Eccellenza Con Il Metodo Bellinvia” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per diventare il principale punto di riferimento in questo settore proprio grazie alle nuove tecnologie.

“L’obiettivo del mio libro è mostrare come l’IA stia già trasformando il mondo dell’odontoiatria: dalla diagnosi precoce alla pianificazione dei trattamenti, dalla gestione dello studio all’interazione con i pazienti” afferma Carlo Bellinvia, autore del libro. “Attraverso esempi concreti e una visione proiettata al futuro, il libro evidenzia come l’IA possa diventare un alleato prezioso per migliorare la qualità delle cure, ottimizzare i tempi e rendere il lavoro del dentista più efficace, umano e realmente centrato sul paziente”.

L’autore, pagina dopo pagina, esorta i propri colleghi a guardare avanti con curiosità e coraggio, abbracciando l’innovazione e iniziando ad applicare l’Intelligenza Artificiale nella propria pratica quotidiana, anche a piccoli passi. Questo significa evolvere, secondo Carlo Bellinvia, migliorare l’organizzazione, la qualità clinica e l’esperienza del paziente.

“Questo progetto editoriale è stato pensato dall’autore sia per i colleghi dentisti, che potranno trarne ispirazione per avviare un processo di evoluzione del proprio studio, sia per i pazienti, che meritano di sapere quanto la tecnologia possa migliorare la loro esperienza e la qualità delle cure” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Attraverso il libro, Carlo Bellinvia ha voluto raccontare anche le sue caratteristiche personali e professionali, perché crede che trasparenza, passione e visione siano alla base di un rapporto di fiducia e di un futuro più umano e innovativo in questa professione”.

“Ho deciso di affidarmi a Giacomo Bruno perché è una persona che stimo profondamente per la sua professionalità e visione” conclude l’autore. “Bruno Editore si è dimostrata una casa editrice capace di affiancare davvero l’autore in ogni fase del percorso, offrendo supporto concreto, competenza e attenzione ai dettagli”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3Rt4VK1

Carlo Bellinvia è nato nel 1976 a Milano, città che ama profondamente e in cui vive con la moglie e le due figlie. Sin dall'infanzia sport, arte e poesia accompagnano la sua crescita personale insieme a un grande interesse per l'essere umano e le sue potenzialità, i talenti e la socialità, portandolo a studiarne la psicologia e i meccanismi relazionali. Si laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2000 all'Università Statale di Milano. Nel 2006 consegue un post-graduate in Implantologia e Riabilitazione Orale alla New York University e si specializza nel 2011 in Chirurgia Orale Odontostomatologica all'Università Statale di Milano. Nel 2014 consegue il master di secondo livello in Tecniche Laser all'Università San Raffaele di Milano. Nel capoluogo lombardo svolge la professione odontoiatrica con passione ed è leader di un gruppo affiatato, motivato, competente e ambizioso che ha due obiettivi: il sorriso dei pazienti e l'evoluzione continua. Sito web: https://www.studiobellinvia.eu

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale. Info su: https://www.brunoeditore.it

