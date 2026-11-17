In vista dell’APEC Economic Leaders’ Meeting, in programma a Shenzhen, CGTN ha pubblicato un articolo che illustra gli sforzi della Cina, in qualità di Paese ospitante dell’edizione 2026, per promuovere l’apertura, l’innovazione e la cooperazione nella regione. L’articolo analizza come le iniziative concrete della Cina contribuiscano a rafforzare i legami economici, ampliare le opportunità di sviluppo e promuovere una prosperità condivisa in tutta la regione Asia-Pacifico.

SHENZHEN, Cina, Nov. 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Secondo i dati delle autorità doganali di Shenzhen, nei primi tre trimestri del 2026, il valore degli scambi commerciali tra Shenzhen e le altre economie dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) ha raggiunto i 3.230 miliardi di yuan (484,2 miliardi di dollari), con un aumento del 40% su base annua, il più alto tra le città della Cina continentale.

Il 18 e 19 novembre la città ospiterà l’APEC Economic Leaders’ Meeting di quest’anno. Sarà la terza volta che la Cina ospita il vertice. Il presidente cinese Xi Jinping presiederà i lavori e interverrà nel corso della riunione, come ha annunciato venerdì il Ministero degli Affari Esteri cinese. Terrà inoltre un discorso programmatico all’APEC CEO Summit, in programma a Shenzhen il 17 e 18 novembre.

Con il tema “Costruire una comunità Asia-Pacifico per una prosperità condivisa”, il meeting APEC di quest’anno ha individuato tre priorità: apertura, innovazione e cooperazione.

L’apertura crea opportunità che superano i confini nazionali

“Le porte della Cina verso il mondo non si chiuderanno, continuando invece ad aprirsi sempre di più”, ha dichiarato il presidente Xi, ribadendo l’impegno del Paese a promuovere un’apertura di alto livello e a creare nuove opportunità per l’Asia-Pacifico e il resto del mondo attraverso la modernizzazione cinese.

La Cina sta ampliando l’accesso al proprio mercato, aprendo nuovi settori agli investimenti esteri e migliorando il contesto in cui operano le imprese. Anche il rafforzamento dei legami commerciali e degli investimenti con i partner regionali contribuisce a sostenere la produzione manifatturiera locale, l’occupazione e le catene di approvvigionamento.

In Thailandia, lo stabilimento di Rayong di BYD, entrato in funzione nel luglio 2024, ha una capacità produttiva annua di 150.000 veicoli e impiega una forza lavoro composta per oltre il 90% da personale thailandese. In Indonesia, SAIC-GM-Wuling (SGMW) ha creato oltre 20.000 posti di lavoro diretti e indiretti a livello locale e ha avviato collaborazioni con più di 100 fornitori locali, contribuendo così alla modernizzazione e allo sviluppo dell’industria automobilistica indonesiana.

Questi legami commerciali rientrano in un più ampio impegno volto a rafforzare l’integrazione economica regionale. La Cina si sta impegnando a dare piena attuazione al Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), a portare avanti il percorso di adesione al Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) e al Digital Economy Partnership Agreement (DEPA), e a sostenere la creazione della Free Trade Area of the Asia-Pacific (FTAAP), un’iniziativa che quest’anno celebra il suo 20° anniversario.

Benjamin Rae, economista senior presso l’Ufficio del Coordinatore delle Nazioni Unite in Cina, ha affermato che l’apertura della Cina offre nuove opportunità ai partner regionali, favorendo il rafforzamento delle reti produttive e l’accesso a un mercato in continua espansione. Sta inoltre contribuendo a orientare la cooperazione regionale oltre il semplice scambio di beni, verso forme di creazione di valore più articolate.

Dalle priorità alla cooperazione concreta

In un contesto caratterizzato da tensioni commerciali, interruzioni delle catene di approvvigionamento e una crescita economica globale ancora debole, la Cina ha collaborato con i membri dell’APEC per tradurre le tre priorità in risultati concreti, attraverso l’organizzazione di oltre 300 riunioni ed eventi nel corso di quest’anno.

In occasione della riunione dei ministri del Commercio dell’APEC, tenutasi a Suzhou a maggio, i Paesi partecipanti hanno concordato di promuovere il commercio senza documenti cartacei e il riconoscimento reciproco dei documenti commerciali elettronici oltre i confini nazionali. Un successivo incontro a Dalian ha riunito rappresentanti dei governi e delle imprese per affrontare gli ostacoli giuridici e tecnici che ne limitano l’utilizzo. A luglio, in occasione del forum dell’APEC sull’IA, tenutosi a Chengdu, è stata rilasciata una dichiarazione congiunta sulla sicurezza dell’IA, sulle sue applicazioni responsabili e sul rafforzamento delle capacità in questo ambito. A luglio, a Shenzhen, i ministri delle Foreste dell’APEC hanno concordato di rafforzare la gestione sostenibile delle foreste e di contrastare il disboscamento illegale.

“Più il mare è agitato, più dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”, ha affermato Xi, esortando i membri dell’APEC a promuovere uno sviluppo aperto, a condividere le opportunità e a favorire una globalizzazione economica che porti benefici a tutti e sia inclusiva.

Josef Gregory Mahoney, docente di scienze politiche e relazioni internazionali presso la East China Normal University, ha richiamato la storia del Pacifico per sottolineare l’importanza di mantenere aperti i legami regionali. “Il mare ha conosciuto rivalità, ma non ha mai avuto muri”, ha affermato. “La prosperità è stata costruita superando i confini, non presidiandoli”.

Il professore ha messo in guardia dal rischio che uno scontro tra blocchi possa costringere economie profondamente interconnesse dagli scambi commerciali a schierarsi, facendo aumentare i costi e compromettendo le catene di approvvigionamento.

Le economie dell’APEC rappresentano circa la metà del commercio mondiale, oltre il 60% del PIL globale e circa il 40% della popolazione del pianeta. Mentre i leader dell’APEC si riuniscono a Shenzhen, le loro scelte avranno ripercussioni ben oltre la regione, influenzando il modo in cui le economie affrontano le sfide globali e perseguono una prosperità condivisa attraverso l’apertura, l’innovazione e la cooperazione.

https://news.cgtn.com/news/2026-11-13/How-can-Asia-Pacific-prosper-through-openness-innovation-cooperation-1S23K5JTsqc/p.html

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