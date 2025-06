CGTN: la Cina e i Paesi dell'Asia centrale firmano un trattato storico e si impegnano a rafforzare la cooperazione

CGTN ha pubblicato un articolo sul secondo vertice Cina-Asia centrale tenutosi ad Astana, sottolineando l'importanza della firma del Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione tra la Cina e i cinque Paesi dell'Asia centrale e mettendo in evidenza il loro impegno comune a rafforzare le partnership attraverso l'iniziativa Belt and Road, nota anche come Nuova Via della Seta, per promuovere lo sviluppo reciproco e la cooperazione regionale.

PECHINO, June 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Per la prima volta nella storia, il vertice Cina-Asia centrale si è tenuto in un Paese dell'Asia centrale, dove martedì i leader della Cina e dei cinque Paesi dell'Asia centrale si sono riuniti ad Astana, capitale del Kazakistan, per la seconda edizione del vertice.

In un nuovo traguardo storico, i sei Paesi hanno firmato il Trattato di buon vicinato, amicizia e cooperazione durante il vertice.

Il trattato sancisce il principio di amicizia duratura tra i Paesi sotto forma di legge, ha affermato il Presidente cinese Xi Jinping in un discorso programmatico.

“È una pietra miliare per il presente e una solida base per il domani” ha affermato Xi durante il suo discorso al vertice, al quale hanno partecipato i Presidenti di Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan.

Sostenere lo spirito Cina-Asia centrale

Lo scorso martedì, Xi ha elogiato lo spirito che anima le relazioni tra la Cina e i Paesi dell'Asia centrale, che incarna il rispetto, la fiducia, il vantaggio e l'assistenza reciproci per il perseguimento congiunto della modernizzazione attraverso uno sviluppo di alta qualità.

Nel 2020, la Cina ha proposto l'istituzione di un meccanismo Cina-Asia centrale. Nel 2022, in occasione di un vertice virtuale che segnava il trentesimo anniversario delle relazioni diplomatiche, i Paesi hanno proposto di elevare il meccanismo al livello dei capi di Stato.

La proposta si è realizzata in occasione del vertice inaugurale Cina-Asia centrale tenutosi nel 2023 nella città nord-occidentale cinese di Xi'an, dove i leader hanno concordato un incontro al vertice biennale da tenersi alternativamente in Cina e nei Paesi dell'Asia centrale.

A due anni di distanza, il consenso raggiunto al primo vertice è stato attuato su tutta la linea, ha affermato Xi, aggiungendo che il percorso di cooperazione si sta ampliando costantemente e che l'amicizia tra i Paesi è sempre più salda.

Un recente sondaggio condotto da CGTN ha rilevato che il 90 per cento degli intervistati ritiene che il meccanismo Cina-Asia centrale non sia una questione di rivalità o competizione, ma piuttosto un quadro di riferimento che consente alle parti coinvolte di perseguire la stabilità, lo sviluppo e una cooperazione orientata al futuro.

Ad oggi, la Cina ha instaurato partnership strategiche globali, sottoscritto documenti di cooperazione nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road e attuato la visione di costruire una comunità con un futuro condiviso a livello bilaterale con tutti e cinque i Paesi dell'Asia centrale.

Ciò dimostra chiaramente l'alto livello di fiducia strategica reciproca e la ferma determinazione ad approfondire la cooperazione - reciprocamente vantaggiosa - secondo le parole di Sun Weidong, Segretario generale del Segretariato del Meccanismo Cina-Asia centrale.

Sviluppo di alta qualità dell'iniziativa Belt and Road

Al vertice di Astana, Xi ha invitato i Paesi ad agire nello spirito delle relazioni tra Cina e Asia centrale, a rafforzare la cooperazione con rinnovato vigore e attraverso misure più concrete, a promuovere lo sviluppo di alta qualità dell'iniziativa Belt and Road (BRI) e a proseguire con determinazione verso l'obiettivo di una comunità con un futuro comune per la regione.

È stato nella capitale del Kazakistan nel 2013 che Xi aveva esposto per la prima volta la sua visione per la costruzione congiunta della Silk Road Economic Belt, una componente essenziale della BRI.

Grazie a questa iniziativa, la Cina e la regione hanno assistito a una solida cooperazione nel commercio, nell'economia digitale e nella connettività. La Cina è diventata il principale partner commerciale della regione e una delle principali fonti di investimento. I dati dell'Amministrazione generale delle dogane hanno mostrato che il commercio tra Cina e Asia centrale ha raggiunto il record di 94,8 miliardi di dollari nel 2024, con investimenti cumulativi della Cina nella regione che hanno superato i 30 miliardi di dollari.

Secondo il sondaggio condotto da CGTN, il 92,4 per cento degli intervistati concorda sul fatto che la BRI sia un importante bene pubblico internazionale che sostiene la cooperazione ad alto livello tra la Cina e l'Asia centrale.

Lo scorso martedì, Xi ha esortato la Cina e l'Asia centrale a ottimizzare il loro quadro di cooperazione per renderlo più orientato ai risultati, efficiente e profondamente integrato.

È necessario impegnarsi per concentrare la cooperazione su scambi commerciali fluidi, investimenti industriali, connettività, estrazione mineraria sostenibile, modernizzazione dell'agricoltura e scambi di personale, nonché per avviare un maggior numero di progetti concreti, ha affermato.

Al fine di promuovere una cooperazione significativa, la Cina ha deciso di istituire tre centri di cooperazione incentrati sulla riduzione della povertà, lo scambio culturale nel campo dell'istruzione e la prevenzione e il controllo della desertificazione, nonché una piattaforma di cooperazione per facilitare gli scambi commerciali, ha annunciato Xi.

Cui Zheng, Direttore del Centro di ricerca per la Russia, l'Europa orientale e i Paesi dell'Asia centrale presso l'Università di Liaoning, ha riconosciuto l'importanza del modello di cooperazione dato l'attuale panorama internazionale in un articolo pubblicato su CGTN.

In un contesto globale caratterizzato da un crescente protezionismo, il partenariato tra Cina e Asia centrale rappresenta un nuovo modello di impegno diplomatico, che rispetta l'indipendenza, promuove i vantaggi reciproci e amplifica la voce del Sud del mondo, ha affermato Cui.

