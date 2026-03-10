Champagne Piper-Heidsieck torna agli Oscars®: celebrazione di una tradizione storica nel cinema

HOLLYWOOD, California, 10 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Piper-Heidsieck, la Maison di Champagne più premiata del secolo*, torna alla notte più leggendaria di Hollywood. Sarà infatti presente agli Oscars®, al Governors Ball e all'Academy Museum Gala il 15 marzo 2026. Dal 2015 al 2021, Piper-Heidsieck è stato lo Champagne ufficiale degli Oscar, consolidando il suo posto sul palcoscenico più prestigioso del cinema, nonché riflettendo un'alleanza naturale tra maestria artigianale, eccellenza artistica e glamour.

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su:

Da oltre due secoli, la Maison Piper-Heidsieck è associata alle personalità più luminose e ai palcoscenici più vibranti, una successione di momenti indimenticabili che vale la pena celebrare. Nel 2026, Piper-Heidsieck continua questa tradizione unendo cinema, arte e glamour: è lo Champagne servito agli Oscars®, al Governors Ball e all'Academy Museum Gala, e la sua presenza si estende a tutti gli eventi dell'Academy per il 2026 e il 2027. Al centro delle celebrazioni di quest'anno ci sarà la Cuvée Brut, la cuvée distintiva della Maison, un'espressione emblematica e vibrante di eccellenza e gioia, in omaggio ai narratori e ai visionari che definiscono la loro epoca.

"Partecipare agli Oscars® è più di un momento: significa abbracciare il glamour senza tempo di Hollywood, dove ogni sorso di Champagne sul tappeto rosso diventa parte integrante della dorata tradizione del cinema", ha dichiarato Stéphane Decaux, CEO di Piper-Heidsieck. "Dal 1785, Piper-Heidsieck è guidata da una visione audace: trasformare ogni celebrazione in una scintilla di gioia, ogni brindisi in una tradizione."

Una tradizione che si fonde con il cinema

Il rapporto tra Piper-Heidsieck e il grande schermo abbraccia circa un secolo. La Maison fu il primo Champagne ad apparire al cinema nel 1933 – "I figli del deserto" con Stanlio e Ollio – affermando il suo posto nella storia del cinema ben prima che il red carpet diventasse lo scenario di uno spettacolo globale.

Nel corso dei decenni, Piper-Heidsieck è apparsa in oltre 300 film e serie televisive in tutto il mondo. Dai classici di Hollywood al cinema contemporaneo, la Maison è da sempre un simbolo di celebrazione in cui le storie brillano con il massimo splendore.

Un omaggio a un'icona intramontabile

Il ritorno di quest'anno coincide con il centenario della nascita di Marilyn Monroe. La Maison condivide un legame storico con Monroe, che dichiarò notoriamente: "A Piper, la mia preferita." Nell'ambito di questa celebrazione, Piper-Heidsieck renderà omaggio a Marilyn Monroe con una serie di tributi in tutto il mondo.

Dagli Oscars® al centenario di Marilyn Monroe, Piper-Heidsieck sarà al centro dei momenti più indimenticabili, fondendo la maestria artigianale francese con il glamour di Hollywood all'insegna del suo legame storico con il cinema.

