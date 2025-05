Champions League – Il Paris Saint Germain a un passo dalla finalissima Per gli esperti Sisal parigini favoriti a 2,10 nel ritorno con l’Arsenal

Roma, 06 maggio 2025 – Dopo aver vinto il campionato francese, il Paris Saint Germain è a un passo dalla finalissima di Champions League, un trofeo che insegue da diversi anni e che ancora non è riuscito a portare a casa. Nel match di ritorno contro l’Arsenal, i parigini devono difendere il gol di vantaggio dell’andata e, grazie anche al fattore campo, sono favoriti dagli esperti di Sisal: il successo degli uomini di Luis Enrique si gioca infatti a 2,10, il blitz al Parco dei Principi degli inglesi - che tra campionato e coppe non vincono da 3 partite di fila – è a 3,40, a 3,60 il pareggio. Se i 90 minuti si preannunciano equilibrati, il vantaggio del Psg aumenta in ottica passaggio turno, con la conquista della finale proposta a 1,22 contro il 4,25 per l’impresa inglese. La gara di andata non ha regalato grande spettacolo, il ritorno, al contrario, potrebbe rivelarsi ricco di sorprese: sarà l’Arsenal a fare la partita cercando di ribaltare subito l’1 a 0 dell’andata, l’idea che segni per prima la squadra londinese è a 2,30, si sale a 2,90 per il primo gol dei Gunners nel primo tempo. L’atteggiamento offensivo dell’Arsenal lascerà inevitabilmente spazi per le ripartenze dei parigini, ecco perché l’ipotesi che segnino entrambe è a 1,57.

Lo 0 a 1 che porterebbe le squadre in parità è a 13,00, mentre l’ipotesi che servano i tempi supplementari per decretare la finalista è a 5,25. Più difficile l’eventualità dei calci di rigore, a 10,50. Gli animi, con la finale in palio, potrebbero accendersi: un’espulsione è data a 4,25 mentre un calcio di rigore nel match è proposto a 2,80. L’unico dubbio in casa del Psg riguarda Dembelé, l’uomo copertina dell’andata, il francese però dovrebbe però stringere i denti ed essere in campo: dopo il gol nel primo round, è ancora lui il candidato protagonista con un’altra rete a 2,25. Occhio anche a Gonçalo Ramos, in gol a 2,50, mentre un’altra invenzione illuminante di Kvaratskhelia, dopo l’assist a Dembelè dell’andata, è a 3,00. Tra i Gunners, spicca Saka, a 3,50, con Merino e Nwaneri subito dietro, entrambi a 3,75.

