China Unicom, YunHuan Technology e ZTE vincono il premio "Best Mobile Innovation for Cities" ai GSMA GLOMO

BARCELLONA, Spagna, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per l'informazione e la comunicazione, China Unicom e YunHuan Technology hanno conquistato il premio "Best Mobile Innovation for Cities" (Miglior innovazione mobile per le città) per l'innovativo progetto "5G-A Smart City Low-Altitude Blood Delivery" (Consegna del sangue a bassa quota nella città intelligente 5G-A) ai Global Mobile (GLOMO) Awards in occasione dell'MWC Barcelona 2025. Il riconoscimento premia gli sforzi congiunti delle tre aziende nel pionieristico utilizzo commerciale della tecnologia 5G-A Integrated Sensing and Communication per la consegna di sangue nelle aree urbane.

Per rispondere alle difficoltà legate alla consegna tradizionale del sangue, come la congestione del traffico e i ritardi nella risposta alle emergenze, i partner hanno implementato una soluzione innovativa basata sui droni nella città di Anyang. Il progetto interessa uno spazio aereo urbano di 1.200 chilometri quadri, con 10 percorsi di consegna che si estendono per oltre 15 chilometri e servono numerosi ospedali della città. Con oltre 50 voli giornalieri, è diventata la più grande rete di droni a bassa quota del settore per la consegna di forniture mediche, il trasporto di emoderivati, campioni di laboratorio, biopsie, farmaci urgenti e forniture chirurgiche.

I dati operativi dimostrano notevoli miglioramenti, con un tempo medio di somministrazione del sangue ridotto da 40 a 15 minuti, pari a un aumento dell'efficienza del 60%. Questo miglioramento ha avuto un effetto positivo diretto sulla risposta alle emergenze ospedaliere, ottimizzato la programmazione degli interventi chirurgici e ridotto lo spreco di sangue, con conseguente riduzione del 20% dei costi ospedalieri per i prodotti ematici e del 10% delle spese per i pazienti sempre in campo ematico, con conseguenti e importanti vantaggi medico-economici e sociali.

La soluzione sfrutta la tecnologia 5G-A Integrated Sensing and Communication (ISAC) per fornire un supporto comunicativo completo e rilevamenti di sicurezza per le operazioni dei droni. I test sulle performance della rete hanno dimostrato la capacità del sistema di monitorare in contemporanea le posizioni precise e lo stato di volo di più droni, con un tasso di errore pari a zero, convalidando il valore commerciale della tecnologia 5G-A Integrated Sensing and Communication (ISAC) nell'economia dei prodotti a bassa quota.

Guardando al futuro, i tre partner continueranno ad ampliare le applicazioni 5G-A nella gestione urbana e nella risposta alle emergenze, stimolando lo sviluppo dell'economia a bassa quota e imprimendo nuovo slancio alle iniziative globali per le città intelligenti.

I GLOMO Awards annuali costituiscono il riconoscimento più prestigioso del settore. Con una giuria composta quest'anno da oltre 260 analisti globali, professionisti dei media ed esperti del settore, i GLOMO Awards 2025 riconoscono privati e aziende che promuovono l'innovazione e dimostrano l'eccellenza nel settore in rapida crescita della telefonia mobile.

