CHiQ ottiene la Dichiarazione TÜV di verifica dell'impronta di carbonio per i suoi prodotti, a dimostrazione delle nuove tendenze per uno stile di vita ecosostenibile

BERLINO, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Il 6 settembre, in occasione della fiera IFA 2024, la nota organizzazione internazionale TÜV ha conferito a CHiQ due certificazioni, tra cui la Dichiarazione di verifica delle emissioni aziendali di gas serra e la Dichiarazione di verifica dell'impronta di carbonio del prodotto per frigoriferi e lavatrici. Questa certificazione misura la quantità di emissioni di anidride carbonica (CO2) generate direttamente o indirettamente da un privato, un'organizzazione, un prodotto o un paese in un determinato arco di tempo, e mette in evidenza le solide performance ambientali e l'impegno per le pratiche a ridotte emissioni di carbonio che caratterizzano CHiQ.

Robert Ostendorf, responsabile del Servizio globale per i prodotti di largo consumo di TÜV SÜD Product Service GmbH, ha commentato: "L'impegno di CHiQ per ridurre le emissioni di CO2 rispecchia da vicino la filosofia di TÜV, volta a promuovere uno stile di vita ecologico e lo sviluppo sostenibile. Siamo entusiasti delle iniziative in corso di CHiQ, che puntano a proporre ai consumatori elettrodomestici più ecologici ed efficienti".

All'inizio del 2024, CHiQ ha costituito un comitato con doppi obiettivi di gestione del carbonio: incrementare l'efficienza energetica ambientale grazie a strategie per una maggior sostenibilità e, al contempo, ridurre al minimo le emissioni lungo tutta la supply chain. Nello sviluppo dei suoi prodotti, CHiQ ha dato priorità a prodotti a elevata efficienza energetica, processi a basse emissioni di carbonio e materiali sostenibili. In particolare, sei dei suoi modelli di frigoriferi e lavatrici hanno ottenuto la Dichiarazione TÜV di verifica dell'impronta di carbonio.

I frigoriferi CHiQ sono dotati di un sistema intelligente ad alta efficienza dotato di capacità di coordinamento multi-sensore e di un algoritmo intelligente a frequenza variabile, che fornisce soluzioni di conservazione del freddo a basso consumo energetico. I frigoriferi non solo riducono il consumo di energia, ma soddisfano anche le esigenze dei consumatori in termini di funzionalità per uno stile di vita premium grazie all'eccellente conservazione della freschezza.

Numerose lavatrici CHiQ che soddisfano gli standard di classe A più severi nell'ambito dell'efficienza energetica includono una funzione di lavaggio smart one-touch che regola in modo intelligente la quantità di acqua e di detersivo richiesti, rispondendo alla richiesta dei consumatori che puntano a uno stile di vita sostenibile. Il modello certificato MG80-14586B, insieme ad altri modelli della stessa linea, è stato molto apprezzato dai consumatori, sia sui canali online che tradizionali, sin dal suo lancio in Europa.

A livello dirigenziale, CHiQ è un attivo sostenitore dell'adozione di tecnologie e dispositivi avanzati ad alta efficienza energetica. Il marchio ha aggiornato il suo sistema di gestione dell'energia, riducendo significativamente il consumo di energia e le emissioni di CO2 attraverso pratiche di gestione energetica ottimizzate.

Il continuo investimento di CHiQ nella tutela dell'ambiente e nell'innovazione è stato riconosciuto con la Dichiarazione TÜV di verifica dell'impronta di carbonio, che conferma la dedizione dell'azienda verso una produzione verde. CHiQ continua a impegnarsi per fornire ai consumatori di tutto il mondo elettrodomestici più ecologici ed efficienti dal punto di vista energetico, contribuendo allo sviluppo sostenibile della società.

