Cinque imprenditori che si sono distinti nel 2024, ecco chi sono

Roma, 2 ottobre 2024. Per adesso sono 5 gli imprenditori di spicco del 2024, ma il numero potrebbe aumentare con il passare delle settimane. Sono professionisti, intraprendenti e preparati, che si sono distinti in questi primi sei mesi dell'anno. Ve li presentiamo.

*Jacopo Gardellin*

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2019, con un Master in Chirurgia Estetica nel 2021 e un Master in Dermatologia e Medicina Estetica nel 2022, il dr. Gardellin è rapidamente emerso come uno dei più influenti leader nel settore della medicina estetica in Italia. La sua carriera ha preso slancio nel 2022, quando ha co-fondato la clinica “Medical Art”, dando vita a una visione innovativa della medicina estetica che mette al centro un approccio naturale e un impegno deciso verso la trasparenza, soprattutto sui social media.

Grazie alla sua capacità di comunicare in modo chiaro e diretto, ha accumulato quasi 200k follower sulle principali piattaforme, posizionandosi come opinion leader di spicco nel suo campo. Nel 2024, ha compiuto un ulteriore passo avanti fondando la prima accademia italiana di medicina estetica che offre crediti ECM e forma le nuove generazioni di medici con una filosofia centrata su qualità e integrità professionale.

Ad oggi, la rete di cliniche “Medical Art” conta tre sedi operative in Italia, con altre tre cliniche previste per il biennio 2024-2025. È stato al centro dell’attenzione mediatica, citato da testate nazionali e intervistato da Radio Rai e Rete4, grazie ai suoi video “verità” che hanno messo in luce le pratiche abusive nel settore, come il fenomeno delle estetiste non qualificate che operano in modo illegale con filler domestici.

Con una visione proiettata oltre il semplice successo di una singola clinica, sta lavorando per creare una nuova realtà in Italia: una rete di cliniche che combinano armonia ed equilibrio nei risultati, con un’attenzione particolare all’anti-aging. Questa crescita sarà sostenuta dall'accademia, che ha l’obiettivo di formare le nuove leve che guideranno l'espansione futura, garantendo che la sua filosofia di eccellenza continui a definire il futuro della medicina estetica.

*Christian Marzullo*

Christian Marzullo è un rinomato imprenditore, leader visionario e forza trainante nel mondo dell'innovazione. Con una passione per la creazione di soluzioni trasformative, Christian ha apportato contributi significativi in vari settori, dal settore immobiliare ai viaggi di lusso. La sua dedizione all'eccellenza e il suo approccio unico alla risoluzione dei problemi gli hanno fatto guadagnare la reputazione di pioniere lungimirante. Catanese, si è trasformato da commesso in un importante agente immobiliare a Dubai. Durante la crisi del COVID-19, si è trasferito a Dubai, dove ha sfruttato le sue capacità per prosperare nel mercato immobiliare. La sua attività è cresciuta rapidamente, raggiungendo quasi un miliardo di dirham di fatturato in due anni, concentrandosi su investimenti “fuori piano” e vantaggi fiscali. Christian mira ad espandersi a livello globale, dimostrando il potere della determinazione e della visione.

*Alessandro Bresciani*

Da più di 8 anni nel mondo del marketing online. Lavorando per importanti personaggi del web. Ho lavorato per l’ app di Mega Fitness con Taylor Mega, insieme al mio collaboratore Francesco Riviera.

Ho gestito il Marchio Khaby Shop di Khaby Lame, il primo TikToker al mondo.

Attualmente lavoro per progetti di Marketing con un ventaglio mirato di clienti e brand sul territorio nazionale.

*Michele Giglio*

Questo è “il mantra” che ogni giorno si ripete Michele Giglio, classe ’94. Uno dei più giovani imprenditori calabresi, con al suo attivo oltre 10 aziende in tutta Italia, operanti nel campo della ristorazione e proprietario della famosa catena di ristoranti “Basho – Sushi Fusion”.

*Carolina Rossi*

Carolina Rossi, classe 93, nel mondo comunicazione e marketing online, ormai da più di 6 anni. Ho lavorato con quasi tutti i personaggi più importanti e influenti, sia del mondo web che televisivo Rai o Mediaset. Talent scouter e collaboro con tutte le agenzie più famose e riconosciute sul territorio nazionale. Attualmente gestisco e lavoro con centinaia di talent influencer e cantanti, gestisco anche la comunicazione di tantissimi professionisti come medici e imprenditori, come con grandi aziende, brand e multinazionali.

