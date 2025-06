CIRED 2025 | Huawei rilascia nuove funzionalità IDS per abilitare digitalmente le future reti di distribuzione

GINEVRA, 26 giugno 2025 /PRNewswire/ -- Dal 16 al 19 giugno 2025, in occasione del Congrès International des Réseaux Electriques de Distribution (CIRED 2025) di quest'anno, Huawei ha presentato le ultime funzionalità della sua Intelligent Distribution Solution (IDS). CIRED 2025, una delle piattaforme di comunicazione più influenti nel settore della distribuzione energetica a livello mondiale, ha attirato 129 aziende, nonché 2.654 esperti del settore e visitatori da 72 paesi, che hanno svolto attività di networking e partecipato a workshop tecnici. Nel corso dell'evento, Huawei ha annunciato nuove funzionalità per la funzionalità IDS e presentato i successi più recenti ottenuti nel campo della distribuzione digitale globale, con l'obiettivo di abilitare digitalmente le reti di distribuzione del futuro.

Nel corso di questi ultimi anni, le reti globali di distribuzione dell'energia hanno dovuto affrontare sfide come frequenti interruzioni di corrente, scarsa resilienza della rete, infrastrutture obsolete e limitata adozione di energie rinnovabili. Inoltre, la diffusione della ricarica distribuita di impianti fotovoltaici e veicoli elettrici è in forte espansione. La gestione e la manutenzione dei sistemi energetici tradizionali sono state sottoposte a enormi pressioni.

Per affrontare queste problematiche, l'IDS di Huawei adotta l'architettura "cloud-pipe-edge-pipe-device" e integra tecnologie ICT come l'HPLC (High-Speed Power Line Carrier) e l'unità di elaborazione edge (ECU), offrendo un rilevamento trasparente e un O&M proattivo. Ciò consente ai clienti di ridurre i tempi di risposta ai guasti, migliorare la resilienza della rete di distribuzione contro calamità naturali estreme e aumentare la soddisfazione degli utenti. A tutt'oggi, l'IDS è stato implementato su larga scala in Cina ed è stato sperimentato da più di 20 aziende di distribuzione di energia in tutto il mondo. Nella regione dell'Asia-Pacifico, l'IDS ha contribuito a ridurre il tempo di rilevamento delle interruzioni di corrente, che ora non supera i due minuti, e a ridurre il tasso di perdita di linea di circa il 20%.

Nel corso dell'esposizione, Huawei ha rilasciato una nuova funzionalità IDS su misura per affrontare il problema dei dispositivi e degli ambienti non osservabili, non misurabili e non controllabili nella sala di distribuzione dell'energia elettrica. I dispositivi di rilevamento AI + IoT vengono utilizzati per creare una rete di rilevamento ambientale in qualsiasi condizione atmosferica per le sale di distribuzione dell'energia elettrica, fornendo avvisi in tempo reale 24 ore su 24. Grazie all'elaborazione efficiente dei dati e alle capacità di risposta in tempo reale dell'AI, è possibile predisporre avvisi tempestivi sui rischi ambientali e interventi di manutenzione preventiva delle apparecchiature, trasformando la gestione passiva in prevenzione proattiva. Ciò aiuta i clienti a far fronte all'impatto delle condizioni meteorologiche estreme sugli alimentatori, migliorando l'affidabilità dell'alimentazione elettrica e prolungando al contempo la durata delle apparecchiature.

Durante il CIRED 2025, con il supporto dell'IET, Huawei ha tenuto la IDS Rump Session per condividere la propria esperienza pratica nella collaborazione con i partner per aiutare i clienti a promuovere la trasformazione digitale e intelligente delle reti di distribuzione. In qualità di sostenitore di lunga data degli standard internazionali nel campo della distribuzione di energia, Huawei ha partecipato al quinto incontro del gruppo di lavoro IEEE P 2413.2. L'obiettivo era promuovere la standardizzazione e lo sviluppo internazionale del settore energetico, stimolare la costruzione di reti di distribuzione e comunicazione e risolvere i due enigmi tecnici globali del backhaul di media tensione e della trasparenza della bassa tensione a 400 V.

Con il rilascio delle nuove funzionalità IDS, Huawei approfondisce l'innovazione tecnologica e le applicazioni pratiche in questo campo per aiutare i clienti a implementare una gestione trasparente dei dispositivi a bassa tensione da 400 V.

