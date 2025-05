Cisco partecipa alla AI Week: il ruolo strategico delle reti per l’AI e per costruire l’internet agentica del prossimo futuro In Sintesi

L’AD di Cisco Gianmatteo Manghi sul main stage dell’evento presenterà la visione di Cisco sull’evoluzione delle reti per l’AI e per l’AI agentica

Workshop e approfondimenti tecnologici focalizzati su sicurezza, prestazioni e affidabilità

Cisco trasforma le reti, abilita l’innovazione guidata dall’AI e sviluppa le soluzioni per l’Internet dell’era dell’Intelligenza Artificiale

Milano, 6 maggio 2025 - Cisco parteciperà all’ AI Week, il più grande evento europeo dedicato all’ecosistema dell’Intelligenza Artificiale che si terrà il 13 e 14 maggio prossimi a Milano Fiera Rho.

L’Amministratore Delegato dell’azienda Gianmatteo Manghi salirà sul main stage il 14 maggio alle 9.00 per delineare la visione di un’azienda che da quarant’anni definisce con le sue tecnologie l’evoluzione delle reti: le reti che oggi abilitano e accelerano il potenziale di innovazione dell’AI, mettendo al centro la sicurezza, le prestazioni e l’affidabilità. Gli aspetti più tecnologici saranno affrontati nell’intervento sul tech stage di Fabrizio Gergely, Cloud & AI Sales Leader ed in un workshop tematico che esplora l’integrazione dell’AI nelle tecnologie Cisco e le soluzioni AI ready proposte dall’azienda, tenuto da Massimiliano Caranzano, Cisco AI Strategist Leader e Stefano Gioia, Cisco Solution Architect, Cloud & AI Infrastructure.

Trasformare le reti e proteggere l’AI

Una parte sempre più rilevante degli investimenti di ricerca e sviluppo di Cisco è focalizzata sull’AI. Il primo obiettivo è integrare le funzionalità AI nelle soluzioni che l’azienda offre al mercato, che è in cerca di soluzioni con ritorni concreti e misurabili. Si va dall’implementazione di metodi conversazionali basati sull’AI Generativa per la programmazione dei dispositivi di rete allo sviluppo di algoritmi che sono in grado di intercettare il traffico dati malevolo (legato ad attacchi informatici ad esempio) anche senza ispezionarne il contenuto, con un’elevatissima affidabilità, fino a piattaforme di cybersecurity per la protezione dei modelli AI come Cisco AI Defense.

Infrastrutture progettate per l’adozione dell’AI

La voracità dell’AI in termini di consumi energetici e capacità di calcolo è ormai ben nota: il primo passo è ottimizzare lo sviluppo delle infrastrutture, collaborando con gli attori chiave della filiera. Vanno in questa direzione per esempio gli accordi siglati tra Cisco e NVIDIA per creare architetture di computing e di sicurezza unificate ed ottimizzate per l’AI.

Da questo stesso approccio che valorizza l’ecosistema sono nati anche gli AI POD : soluzioni per infrastrutture hardware e software unificate “pronte all’uso”, con diverse dimensioni e caratteristiche, che comprendono i sistemi di rete, il computing e le piattaforme di Operations di Cisco, le GPU Nvidia, le soluzioni di virtualizzazione RedHat e lo storage ad alte prestazioni di NetAPP e Pure Storage.

Internet of Agents

L’introduzione dell’AI agentica – che secondo le stime di Gartner sarà integrata in un terzo delle applicazioni aziendali tra meno di tre anni, al 2028 – si affaccia su questo scenario tecnologico tanto entusiasmante quanto complesso, ponendo sfide che vanno ben oltre le reti e le infrastrutture aziendali e riguardano l’intera rete internet così come oggi la conosciamo. La nuova frontiera su cui Cisco sta lavorando è la creazione di soluzioni tecnologiche in grado di far evolvere la struttura attuale di Internet nella piattaforma in grado di abilitare le grandi opportunità che l’AI può offrire.

Demo e area espositiva

Cisco sarà presente anche nell’area espositiva di AI Week (stand n.65), con i suoi esperti a disposizione dei visitatori e con SoftServe, uno dei suoi partner EMEA di Intelligenza artificiale che farà dimostrazioni dal vivo di soluzioni per i vari mercati verticali ed in particolare: high tech, servizi finanziari, sanità, scienze biologiche, vendita al dettaglio, energia e produzione.

In occasione dell'evento, il team di SoftServe, basandosi sulle architetture Cisco e NVIDIA, presenterà una serie di dimostrazioni di AI all'avanguardia, evidenziando le proprie capacità innovative e applicazioni pratiche, tra cui: assistenza industriale; customer experience; monitoraggio video intelligente; assistente per lo shopping; parlare con i dati; creazione di contenuti.

SoftServe è riconosciuta come uno dei principali fornitori di consulenza IT e servizi digitali, noto per aver sfruttato tecnologie all'avanguardia per affrontare sfide aziendali complesse e ottenere risultati significativi per i propri clienti. Con oltre 30 anni di esperienza, l'azienda si è guadagnata una reputazione globale per la fornitura di soluzioni digitali di qualità superiore a velocità eccezionale, grazie a talenti ingegneristici di alto livello.

