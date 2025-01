Cision dà il benvenuto a Guy Abramo come nuovo amministratore delegato

CHICAGO, 15 gennaio 2025 /PRNewswire/ -- Cision, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di intelligence per i consumatori e i media, annuncia la nomina di Guy Abramo a nuovo Amministratore delegato, con entrata in vigore immediata.

Guy vanta oltre 25 anni di esperienza in ruoli direttivi esecutivi, in cui ha diretto la crescita e la trasformazione in diversi settori. Più di recente, Guy ha ricoperto il ruolo di Ceo di HireRight, di cui ha guidato l'IPO nel 2021 e l'operazione di privatizzazione nel 2024. In precedenza Guy ha ricoperto ruoli direttivi presso Experian, Ingram Micro, Exxon/Mobil e KPMG Consulting, guadagnandosi una reputazione di innovazione ed eccellenza operativa.

"La leadership di Guy e la sua capacità di produrre risultati lo rendono la scelta ideale per guidare Cision nel suo prossimo capitolo", spiega Brandon Crawley, Direttore generale presso Platinum Equity, che ha rilevato Cision nel 2021. "Siamo certi che sotto la sua guida, Cision continuerà a rafforzare la sua posizione di partner affidabile per i nostri clienti, promuovendo al contempo crescita e innovazione".

Guy ha conseguito la laurea in Ingegneria chimica presso il NJIT e l'MBA presso la Georgetown University. Opererà dalla sede di Las Vegas ed è pronto a interagire con il team globale e la clientela Cision.

"Cision è un'azienda dinamica con una solida tradizione e un futuro incredibile", commenta Guy Abramo, Ceo Cision. "Sono onorato di unirmi a questo team e guardo con fiducia all'opportunità di collaborare con dipendenti, clienti e stakeholder per continuare a conseguire risultati positivi e raggiungere insieme nuovi traguardi".

Informazioni su Cision Cision è una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni di comunicazione, coinvolgimento e intelligence per i consumatori e i media. Offriamo ai professionisti di PR e comunicazione aziendale, marketing e social gli strumenti necessari per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

