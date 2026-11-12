Cision presenta Cision Intelligence, basata sull'IA, per aiutare i brand a cogliere più segnali e agire con maggiore sicurezza

Le prime funzionalità sono disponibili tramite Cision MCP, con una rapida estensione prevista a tutto il portafoglio Cision

CHICAGO, 12 novembre 2026 /PRNewswire/ -- Cision, leader globale nella consumer e media intelligence e nelle tecnologie per la comunicazione, ha presentato oggi Cision Intelligence, una nuova soluzione che riunisce l'intelligenza artificiale specialistica con l'ampiezza e la profondità dei dati, delle competenze e delle funzionalità dell'intero portafoglio Cision. La soluzione è progettata per aiutare i brand a individuare prima i cambiamenti e ad agire con maggiore sicurezza, con l'obiettivo di integrare questi punti di forza in un'unica esperienza conversazionale basata su agenti IA. Le prime funzionalità sono disponibili tramite Cision MCP, a partire da Brandwatch Consumer Research.

Cision Intelligence si basa su un'infrastruttura IA condivisa, sviluppata una sola volta e successivamente estesa all'intera suite di soluzioni Cision, nonché agli strumenti e agli agenti esterni supportati. Poiché questa infrastruttura viene sviluppata una sola volta e utilizzata trasversalmente, ogni miglioramento può essere reso disponibile a tutti i prodotti e agli strumenti supportati che ne fanno uso, consentendo ai clienti di accedere allo stesso livello di intelligence indipendentemente dall'ambiente in cui lavorano. Con l'ampliamento delle funzionalità, i team potranno approfondire le proprie domande, comprendere ciò che conta davvero e trasformare gli insight in azioni direttamente negli strumenti che utilizzano già.

«I clienti vogliono capire come stanno cambiando i mercati, cosa significa per la loro attività e quali siano i passi successivi da compiere», ha dichiarato Guy Abramo, Amministratore delegato di Cision. «Cision Intelligence integra le nostre competenze in un'esperienza conversazionale che li aiuta a rispondere a queste domande. Il nostro obiettivo è rendere l'intero patrimonio di intelligence di Cision accessibile ovunque i clienti prendano decisioni, offrendo loro maggiore chiarezza e sicurezza nell'agire»

L'accesso iniziale avviene tramite Cision MCP, il collegamento di Cision basato sul Model Context Protocol, uno standard aperto che consente a strumenti e agenti di IA di interagire con dati e servizi affidabili. La prima versione mette i clienti in collegamento con gli agenti di Brandwatch Consumer Research, integrando la consumer intelligence negli strumenti e nei flussi di lavoro supportati. Cision prevede di estendere rapidamente l'accesso anche alle altre proprie soluzioni, aggiungendo agenti specifici per prodotto e sviluppando nel tempo flussi di lavoro connessi più ampi.

Collegare i segnali. Vedere ciò che gli altri non colgono.

Nel formarsi opinioni e prendere decisioni, il pubblico si muove tra motori di ricerca, social media, copertura giornalistica e risposte generate dall'IA. Comprendere come questi segnali si mettano in relazione tra loro può far emergere opportunità e criticità più difficili da individuare se analizzate separatamente.

Il lancio di un prodotto, ad esempio, potrebbe generare una copertura mediatica positiva e un forte coinvolgimento sui social, mentre contemporaneamente aumentano le ricerche relative all'affidabilità del prodotto e alle alternative offerte dai concorrenti. Analizzare questi segnali nel loro insieme può aiutare un brand a individuare le domande che si frappongono tra l'interesse e la decisione di acquisto.

L'espansione prevista di Cision Intelligence farà leva sull'ampiezza dell'intero portafoglio: la search intelligence di Trajaan, la consumer research e il social media management di Brandwatch, la media intelligence e i workflow di pubbliche relazioni di CisionOne e i servizi di distribuzione di PR Newswire e Multichannel Amplification™. Questo approccio integrato aiuterà i clienti a passare dalla comprensione di un cambiamento alla decisione su come reagire.

«Oggi ogni team ha accesso all'IA. La differenza sta nelle fonti su cui si basa. Gli assistenti generalisti lavorano in gran parte a partire dalle stesse informazioni pubblicamente disponibili», ha dichiarato Jim Daxner, Direttore prodotto di Cision. «Cision Intelligence mette i nostri dati specialistici e le nostre competenze al servizio delle domande che orientano le decisioni di investimento di un'azienda. Partiamo dalla consumer intelligence negli strumenti di IA che i team già utilizzano e da lì estenderemo progressivamente le funzionalità a tutto l'ecosistema Cision».

Consumer intelligence più vicina alle decisioni quotidiane

La prima versione offre quattro funzionalità tramite Cision MCP:

Nel loro insieme, queste funzionalità aiutano i team a esplorare ciò che i consumatori stanno dicendo, approfondire le domande alla base delle conversazioni emergenti e individuare i cambiamenti che meritano attenzione. I clienti possono utilizzare questa ulteriore modalità di accesso insieme a Brandwatch Consumer Research.

«I clienti devono poter mettere a frutto la nostra intelligence specialistica negli ambienti che preferiscono», ha dichiarato Jeff Mullins, Direttore tecnologico di Cision, «La nostra infrastruttura IA condivisa ci consente di riutilizzare i progressi compiuti in diversi prodotti ed esperienze. Cision MCP offre già oggi un ulteriore modo per accedere a queste competenze, a partire da Brandwatch Consumer Research, mentre continuiamo a sviluppare flussi di lavoro sempre più connessi».

Mettere a frutto un'intelligence connessa

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I prodotti esistenti rimangono disponibili, lasciando ai clienti la possibilità di continuare a lavorare con le soluzioni che utilizzano già oggi.

Informazioni su CisionCision è leader globale nelle soluzioni di consumer e media intelligence, engagement e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle pubbliche relazioni e della comunicazione aziendale, del marketing e dei social media gli strumenti necessari per eccellere nell'attuale contesto basato sui dati. La nostra profonda esperienza, le partnership esclusive per l'accesso ai dati e i nostri prodotti pluripremiati, tra cui CisionOne, Brandwatch, Trajaan e PR Newswire, consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle società Fortune 500, di aumentare la propria visibilità, comprendere meglio i propri pubblici e farsi comprendere dalle audience per loro più importanti.

Contatto media: Cision Public RelationsCPR@cision.com

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