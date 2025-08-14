CisionOne ottiene il riconoscimento "Miglior soluzione di monitoraggio dei media" per il secondo anno consecutivo ai MarTech Breakthrough Awards 2025

CHICAGO, 14 agosto 2025 /PRNewswire/ -- Cision, una delle principali imprese mondiali nello sviluppo di soluzioni per l'intelligence sui consumatori e sui media, ha annunciato oggi che CisionOne è stata nominata "Migliore soluzione di monitoraggio dei media" per il secondo anno consecutivo da MarTech Breakthrough, un'organizzazione di prestigio nell'intelligence di mercato che premia le aziende più innovative nel campo della tecnologia di marketing, vendite e pubblicità.

Grazie all'IA all'avanguardia, all'elaborazione dei dati in tempo reale e all'automazione, CisionOne sta ridefinendo il monitoraggio dei media, fornendo ai team responsabili delle comunicazioni i dati necessari per agire più rapidamente, rispondere in modo più intelligente e guidare con fiducia. Ben oltre il semplice monitoraggio delle menzioni, CisionOne funziona come un assistente intelligente che fa emergere informazioni cruciali nel momento stesso in cui si verificano, trasformando il rumore dei media in informazioni chiare e utili a fini decisionali.

"Distinguersi tra migliaia di candidature non è un'impresa da poco e siamo orgogliosi di vedere CisionOne nuovamente premiata da MarTech Breakthrough", ha affermato Jim Daxner, direttore prodotti Cision. "Questo riconoscimento conferito per la seconda volta consecutiva è la dimostrazione del modo meditato in cui stiamo applicando l'IA, creando strumenti che aiutano i professionisti delle pubbliche relazioni a essere in anticipo sui tempi, non solo a stare al passo. Che si tratti di avvisi in tempo reale, di contatti personalizzati con i giornalisti o di analisi intelligenti dei sentimenti, CisionOne offre ai comunicatori il vantaggio di cui hanno bisogno nell'attuale panorama dei media ad alta velocità."

Le pluripremiate funzionalità di CisionOne sono:

"CisionOne non si limita a tenere il passo con il panorama dei media moderni, ma ne detta il ritmo", ha affermato Steve Johansson, amministratore delegato MarTech Breakthrough. "Mentre le notizie si diffondono più rapidamente e più lontano che mai, CisionOne si distingue perché offre ai professionisti delle pubbliche relazioni la velocità, la chiarezza e la lungimiranza strategica di cui hanno bisogno per agire con decisione. È esattamente il tipo di innovazione rivoluzionaria che siamo orgogliosi di celebrare".

Giunti all'ottavo anno, i MarTech Breakthrough Awards premiano le migliori aziende, tecnologie e prodotti nel settore della tecnologia di marketing globale. Il programma del 2025 ha attirato migliaia di candidature da oltre 15 paesi del mondo, a dimostrazione della crescente domanda del settore di soluzioni innovative basate sull'IA.

Scopri come la pluripremiata piattaforma CisionOne può dare impulso alla tua prossima svolta. Inizia oggi stesso.

Informazioni su Cision

Cision è il leader mondiale nello sviluppo di soluzioni per i settori dell'intelligence consumer e media, engagement e comunicazione. Forniamo ai professionisti delle pubbliche relazioni, della comunicazione aziendale, del marketing e dei social gli strumenti di cui hanno bisogno per eccellere nel mondo odierno basato sui dati. La nostra vasta competenza, le partnership esclusive sui dati e i prodotti pluripremiati – CisionOne, Brandwatch e PR Newswire – consentono a oltre 75.000 aziende e organizzazioni, tra cui l'84% delle aziende Fortune 500, di vedere ed essere viste, comprendere ed essere comprese dal pubblico che più conta per loro.

Contatto con i media Pubbliche relazioni Cision CisionPR@cision.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2749926/Cision_Best_Media_Monitoring_Solution.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1536983/Cision_Logo.jpg

