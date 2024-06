Colapesce Dimartino e Mimmo Cavallaro il 15/06 a Bologna per l’ultima giornata del WMF Music Fest

Si sta per concludere la kermesse musicale in programma fino al 15 giugno presso BolognaFiere nell’ambito del WMF - We Make Future, fiera internazionale e Festival sull’Innovazione. Attesi domani sul palco principale anche Colapesce Dimartino, Mimmo Cavallaro e Psycodrummers, per una giornata conclusiva davvero per tutti i gusti musicali. Anche per questo sabato, inoltre, la musica suonerà non solo sul Mainstage con gli artisti principali, ma anche nell’Area fieristica della manifestazione grazie alle esibizioni delle Band emergenti selezionate dal contest. Media Partner del WMF Music Fest 2024 è Rolling Stone Italia, direzione artistica a cura di Cosmano Lombardo, Founder e CEO di Search On e ideatore del WMF.

Bologna, 14/06/2024.Sta per giungere al termine la tre giorni musicale del WMF Music Fest, il festival dedicato al mondo della musica realizzato all’interno del WMF - We Make Future, in svolgimento sino al 15 giugno presso BolognaFiere.

Sul Mainstage della manifestazione, per l’ultima giornata, attesissimi Colapesce Dimartino, ma anche Mimmo Cavallaro e gli Psycodrummers per una vera festa a conclusione delle tre giornate che, con una lineup di artisti d’eccezione, tra i quali anche Fatoumata Diawara, Dardust, Manuel Agnelli, Sarafine, Santino Cardamone e Kenobit, hanno intrattenuto il pubblico internazionale del WMF.

Sarà il concerto live di Mimmo Cavallaro che, a partire dalle ore 11.00, aprirà la giornata sul Mainstage. Tra i principali esponenti della musica popolare italiana e massimo interprete della tradizione musicale calabrese, Cavallaro regalerà una performance carica di energia in un mix unico tra musica tradizionale e pop, ad anticipare l’Opening Ceremony della manifestazione.

Torneranno poi a calcare il palco principale gli Psycodrummers, amatissimi dal pubblico del WMF, grazie alla ritmica inconfondibile del loro progetto che esplora le percussioni industriali in un mix tra world music e tradizione africana, con contaminazioni che vanno dal funky all'elettronica.

Affidata invece a due tra gli scrittori di canzoni più ricercati e influenti della scena italiana dell’ultimo decennio, che hanno appena fatto uscire il loro ultimo singolo Innamorarsi non è mai un affare, la chiusura della manifestazione: saranno Colapesce Dimartino, a partire dalle ore 17.30 con un acoustic live, accompagneranno i partecipanti verso la conclusione delle celebrazioni della tre giorni. Cantautori multiplatino, compositori e polistrumentisti, Colapesce (Lorenzo Urciullo) e Dimartino (Antonio Di Martino) regaleranno al pubblico un momento imperdibile tra musica e parole: oltre all’acoustic live, infatti, gli artisti si racconteranno anche attraverso un talk.

Per accedere a tutti i concerti e le live performance sul Mainstage del 15 giugno è possibile acquistare il Mainstage Ticket 1 day. Con questo Ticket si accede anche all’area fieristica del WMF, dove è possibile assistere anche alle esibizioni delle band selezionate dal Contest Band Emergenti sul palco dedicato e a molteplici altri eventi del mondo eSport e gaming, robotica, creators e molto altro.

Link Utili

Programma Mainstage giorno 3

Mimmo Cavallaro

Psycodrummers

Colapesce Dimartino

Music Fest

WMF - Fiera Internazionale sull’Innovazione:AI, Tech and Digital

Il 13 - 14 - 15 GIUGNO 2024, presso BolognaFiere, torna il WMF - We Make Future, fiera internazionale certificata interamente dedicata al mondo dell’innovazione. Manifestazione di richiamo globale, riunisce annualmente il meglio dell’innovazione digitale e sociale, i principali player internazionali, startup, scaleup, investitori, istituzioni, università ed enti non-profit. Con più di 60.000 presenze nel 2023, e per il 2024 più di 90 paesi coinvolti, +600 tra sponsor ed espositori, oltre 1.000 speaker e ospiti da tutto il mondo, 3.000 tra startup e investitori e più di 90 stage formativi, il WMF è la Fiera internazionale di riferimento per il mondo dell’innovazione.

Search On Media Group

Dal 2004 l'azienda ha l'obiettivo di diffondere la cultura digitale gestendo community, supportando attività di condivisione e svolgendo consulenza strategica e operativa, con il reparto Search On Consulting, nel settore del Digital Marketing e della Digital Transformation per grandi aziende. Dall’esperienza e dalla professionalità di Search On Media Group nascono poi la Business Unit Education - che organizza il WMF e altri eventi formativi - e la piattaforma ibrida.io - che gestisce eventi online, ibridi e offline, in modo personalizzabile e flessibile.

Per informazioni e materiale

Ufficio Stampa WMF: press@wemakefuture.it / Tel: 051 0951294