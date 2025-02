Con Moby e Tirrenia, la Festa degli Innamorati delle spiagge e delle navi più belle ha il 100 per cento di sconto per il secondo passeggero

Milano, 13.02.2025 - San Valentino è la festa degli innamorati e oggi più che mai è anche la festa degli innamorati delle spiagge più belle di Sardegna, Sicilia e Corsica e degli innamorati del modo migliore per raggiungerle: le navi di Moby e Tirrenia.



Chi prenota da oggi a domenica, infatti, con Moby per Sardegna e Corsica (escluse le tratte Santa Teresa-Bonifacio e Porto Torres-Ajaccio e viceversa) e Tirrenia sulla Napoli-Palermo e viceversa per viaggi effettuati da oggi al 30 settembre, Genova-Porto Torres-Genova e Civitavecchia-Olbia-Civitavecchia per le partenze dal primo giugno al 30 settembre, avrà uno sconto del 100 per cento sulla tariffa di passaggio ponte (al netto di tasse, EU ETS, diritti e competenze) per un passeggero adulto accompagnato da un bambino dai 4 agli 11 anni o da un secondo adulto pagante.



Lo sconto sarà cumulabile con le altre offerte Moby e Tirrenia, a partire dal buono sconto del 20 per cento da spendere sul viaggio successivo e ovviamente sarà possibile anche prendere eventuali cabine o poltrone a pagamento.



Ma l’offerta di Moby e Tirrenia è riservata anche agli innamorati della migliore flotta di traghetti in Italia, che offrono il network di destinazioni più completo, la miglior comodità per gli orari, con tratte diurne e notturne proposte per venire incontro alle esigenze dei passeggeri e i migliori servizi di bordo, a partire di quelli di Moby Fantasy e Moby Legacy, le due navi più grandi ed ecologicamente sostenibili del Mediterraneo che collegano tutto l’anno Livorno ed Olbia, offrendo ai passeggeri standard da crociera.

L’ingresso delle due ammiraglie in flotta ha generato un virtuoso “effetto domino” che ha permesso di destinare a tutte le rotte navi più moderne, comode e capienti, per venire sempre più incontro alle esigenze dei passeggeri.



E, come sempre, un’attenzione particolare è riservata alla ristorazione, che su Moby Fantasy e Moby Legacy avviene su un intero ponte dove è possibile fruire di tutti i tipi di cucina, dal ristorante gourmet al grill, dalla pizzeria al self service, dalla frutteria alla pasta fresca, con tutti i piatti preparati a vista, come in un grande show cooking, e quest’anno su Fantasy si arricchirà anche delle casse automatiche che permetteranno di velocizzare il servizio. Ma anche su tutte le altre navi della flotta l’attenzione ai piatti sarà massima, sempre all’insegna di stagionalità, freschezza e leggerezza.



Insomma, con Moby e Tirrenia è impossibile non innamorarsi.