Consulenza retail: RPM Consulting lancia nuovi servizi strategici per retailer, franchising e proprietà immobiliari

Milano, 09/05/2025 - RPM Consulting amplia la propria offerta di servizi dedicati al mondo del retail, introducendo nuove soluzioni per supportare retailer, franchising e operatori del real estate. Un progetto ambizioso che si propone di accompagnare le imprese in un percorso di crescita sostenibile e scalabile, puntando su consulenza retail integrata, gestione commerciale e strategie di sviluppo immobiliare ad alto valore aggiunto.

Il nuovo pacchetto di servizi rappresenta un’opportunità concreta per chi desidera aprire punti vendita in franchising, diretti o ottimizzare le proprie performance di rete, grazie al metodo RPM basato sull’ingegnerizzazione “tailor made” dei modelli di business e su un’attenta consulenza geomarketing. Un metodo strutturato e analitico basato su esperienza, innovazione e visione strategica, in un mercato che richiede rapidità di azione e scelte oculate.

Nuove soluzioni per lo sviluppo in franchising: modelli scalabili e supporto operativo

Lo sviluppo in franchising oggi richiede metodo, visione e capacità di adattamento. Su queste basi, RPM Consulting ha costruito un processo strutturato che ingegnerizza il modello di business, rendendolo scalabile e replicabile su mercati diversi, sia a livello nazionale che internazionale. Non si tratta solo di aprire in franchising, ma di creare reti solide, pronte a crescere nel tempo, grazie a strategie chiare e collaudate, vincenti sia per il brand che per gli affiliati.

Romolo Pio Misciagna, CEO della società con una lunga esperienza in multinazionali retail, sottolinea che "un modello di franchising è efficace quando è costruito per essere gestito con la stessa attenzione dal primo all’ultimo punto vendita, qualsiasi sia la tipologia di affiliato. La vera forza è nella standardizzazione dei processi e nella personalizzazione delle soluzioni." Una visione condivisa da un team di professionisti che lavora in sinergia, guidando ogni fase di sviluppo.

La forza di RPM Consulting risiede nel team. A coordinare le operazioni di sviluppo franchising Antonio Annunziata, Chief Commercial Officer, a capo di due team distinti, uno dedicato allo sviluppo operativo delle aperture single unit e uno per le aperture multi unit. Gilberto Garbin, Chief Operating Officer, cura invece, con un team composto da specialisti in ambito commerciale e di visual merchandising la gestione commerciale, fondamentale per assicurare la continuità delle performance delle reti affidate. Non manca lo sguardo oltre confine, affidato a David Harto Eckardt, International Business Director, che presidia le operations di espansione estera, valorizzando ogni progetto con un respiro internazionale.

"Abbiamo costruito un sistema che consente ai retailer e agli imprenditori di crescere in modo sostenibile, senza improvvisazioni. Ogni format che sviluppiamo è pensato per essere solido oggi e pronto ad evolversi domani", aggiunge Antonio Annunziata, professionista esperto nello sviluppo di franchising, con una carriera che vanta oltre 800 aperture.

La consulenza geomarketing al servizio dell’espansione retail

Scegliere la location giusta è la chiave di volta per il successo di qualsiasi progetto retail. RPM Consulting ha sviluppato un sistema di consulenza geomarketing che combina dati demografici, analisi dei flussi e valutazioni socio-economiche, offrendo un quadro chiaro e completo su dove aprire o relocare nuovi punti vendita e sul come razionalizzare la rete esistente.

Secondo Romolo Pio Misciagna, "il posizionamento è un’arte che si affida alla scienza. Senza un’analisi territoriale approfondita, si rischia di costruire la rete su fondamenta fragili." Da qui nasce un servizio pensato per supportare retailer e franchising nella valutazione dei poli commerciali più performanti per il proprio format o settore, verificando l’evoluzione commerciale degli stessi e ottimizzando la gestione immobiliare.

La forza di questo approccio risiede nella capacità di integrare le scelte strategiche con i numeri, traducendo informazioni complesse in decisioni operative. Grazie alla supervisione di Romolo Pio Misciagna e al coordinamento internazionale di David Harto Eckardt, ogni progetto beneficia di una visione d’insieme, in grado di individuare i poli con il maggior potenziale, qualsiasi sia la tipologia di prodotto immobiliare prescelto come ad esempio, i centri storici, centri commerciali, retail park o stand alone.

“L’esperienza di RPM Consulting unita alla capacità di analisi tramite gli strumenti di geomarketing, permette di comparare i vari poli commerciali contrapponendoli tra loro a prescindere dalla tipologia e dalle anacronistiche classifiche di rating, con una visione d’insieme che amiamo definire one-channel, individuando così le migliori opportunità per il brand in termini di costo/beneficio”, aggiunge Romolo Pio Misciagna.

Non è un caso che le nuove aperture o relocation, pianificate con l’ausilio della consulenza geomarketing, mostrino una riduzione dei tempi di breakeven e performance in linea con i budget sin dai primi mesi di attività.

Gestione commerciale e immobiliare: massimizzare performance e valore degli asset

La gestione commerciale non può essere affidata all’improvvisazione. È un mestiere complesso, che richiede regole chiare, obiettivi precisi e una visione pragmatica del mercato. RPM Consulting ha scelto di affrontare questa sfida puntando su un metodo operativo che mette ordine e genera risultati misurabili, sia per il singolo punto vendita che per le catene multi-site.

Gilberto Garbin, Chief Operation Officer e a sua volta affiliato multi-unit con una rete di oltre 10 punti vendita, coordina il team di gestione commerciale, un ambito in cui l’esperienza sul campo è fondamentale. Dai processi di vendita alla formazione delle risorse interne, passando per il monitoraggio delle performance, il visual merchandising e l’ottimizzazione delle procedure, ogni fase viene seguita con attenzione maniacale, come se il punto vendita fosse di proprietà. È qui che strategie collaudate e azioni tempestive diventano strumenti quotidiani di crescita.

Allo stesso tempo, la gestione immobiliare rappresenta un asset fondamentale. “Saper valutare e valorizzare un immobile commerciale non è un dettaglio. È la base per garantire stabilità all’intera rete”, sottolinea Romolo Pio Misciagna, forte della sua ventennale esperienza in ambito real estate. Un approccio che si traduce nella scelta di location funzionali, nella negoziazione dei canoni e nella massimizzazione della redditività degli spazi.

L’interazione tra gestione commerciale e immobiliare consente di creare valore nel medio e lungo termine, trasformando le strutture fisiche in leve strategiche per la crescita dell’impresa.

Anche per i proprietari immobiliari, avere chiaro il punto di vista del retailer, significa valorizzare in modo strategico il proprio patrimonio. Affidarsi a una visione integrata tra asset management e dinamiche commerciali consente di attrarre tenant solidi, ottimizzare la redditività degli spazi e aumentare il valore a lungo termine degli immobili.

Un team internazionale per una strategia integrata e sostenibile

La differenza tra crescere e durare nel tempo si gioca sulla capacità di pensare in grande.

Il CEO di RPM Consulting ha scelto di affrontare questa sfida costruendo un team di professionisti di calibro internazionale in grado di leggere il mercato con occhi diversi e di progettare strategie su misura, capaci di adattarsi sia alle esigenze locali che agli scenari globali. Si tratta di un modello collaborativo che mette insieme competenze complementari e visioni trasversali, creando un ecosistema capace di sostenere la crescita del retail e del franchising nel tempo

David Harto Eckardt, International Business Director, guida le attività di espansione oltre confine, lavorando fianco a fianco con realtà imprenditoriali che vedono nell’espansione diretta e in franchising, un modello di business replicabile e competitivo anche fuori dai confini nazionali. Non si parla solo di importare ed esportare format, ma di strutturare modelli capaci di dialogare con le diversità culturali e le dinamiche economiche dei vari Paesi.

“L’approccio integrato che abbiamo sviluppato è pensato per creare valore a lungo termine. Ogni scelta è frutto di una visione condivisa e di una strategia che mette al centro sostenibilità e redditività”, spiega Romolo Pio Misciagna, sintetizzando il cuore del progetto.

Buoni motivi per affidarsi a RPM Consulting

I servizi di RPM Consulting rappresentano oggi una risposta concreta alle esigenze di retailer, imprenditori franchising e operatori del real estate. Un metodo che unisce innovazione, analisi e capacità operativa, costruito per affrontare le sfide di un mercato sempre più competitivo e in rapida evoluzione.

Romolo Pio Misciagna, alla guida della società, evidenzia come “il futuro appartenga a chi sa pianificare oggi soluzioni che funzioneranno anche domani”. Un concetto che si traduce nella volontà di offrire servizi strategici, modellati su misura per ogni progetto, e nella capacità di mettere a sistema competenze trasversali, grazie a un team di professionisti con una visione chiara e condivisa.

Il nuovo pacchetto di servizi di consulenza retail rafforza la posizione di RPM Consulting come partner di riferimento per lo sviluppo in franchising, la gestione commerciale e la valorizzazione immobiliare, offrendo alle imprese strumenti concreti per crescere in modo solido, sostenibile e scalabile.

Dati di contatto

RPM Consulting

Via S. Bovio, 3 – 20054 Segrate (MI)

Telefono: 02 3055 8986

http://rpmconsulting.it/

contatti@rpmconsulting.it

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi