Coppa Italia – Inter per sognare il Triplete, Milan per salvare la stagione Lautaro contro Leão: è sfida tra numeri 10 su Sisal.it

Roma, 22 aprile 2025 – Una per continuare a sognare il Triplete, l’altra per provare a salvare una stagione finora più ricca di delusioni che di gioie. Dopo il pareggio nella semifinale di andata, mercoledì sera si accendono le luci di San Siro per il quinto derby dell’anno tra Inter e Milan con in palio un posto nella finale di Coppa Italia. I nerazzurri, padroni di casa, partono favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,95 contro il 3,90 del Diavolo mentre il pareggio si gioca a 3,50. Lo scenario dei supplementari è offerto alla stessa quota mentre una soluzione ai rigori è data a 7,00. Inter avanti anche per il passaggio turno, 1,52 rispetto al 2,50 del Milan. Una sfida dove l’Over, a 1,72, si fa preferire di poco all’Under, in quota a 2,00: ecco allora che un risultato esatto di 2-1 si gioca a 9,00 per Lautaro e compagni mentre quello in favore dei ragazzi di Conceiçao è a 13,50. Non è da escludere un Ribaltone, a 6,50, ma parliamo sempre di derby con una finale in palio: un rigore, a 3,00, è ipotesi concreta.

Partite come Inter-Milan sono il sogno di ogni calciatore: ecco perché c’è l’imbarazzo della scelta dei protagonisti. Lo vogliono essere, certamente, i due numeri 10, Lautaro Martinez da una parte e Rafa Leão dall’altra. Il Toro ha un conto aperto con i rossoneri: 9 gol e 4 assist in 19 gare. Vederlo nuovamente protagonista con una rete o un passaggio vincente è offerto a 2,10. Numeri inferiori per il fantasista portoghese, 3 gol e 3 assist nei derby fin qui disputati, che però vuole portare il Diavolo in finale di Coppa Italia. Leao nel tabellino della sfida, gol o assist, si gioca a 2,55. Al fianco dei due leader tecnici agiranno Marko Arnautovic, a segno a 3,50, e Tammy Abraham, già in gol all’andata e pronto a lasciare nuovamente il segno a 4,00.

