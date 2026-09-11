CordenPharma aumenta la capacità di riempimento e finitura asettici fino a 500 milioni di unità sterili iniettabili all'anno

CordenPharma accelera l'espansione della produzione di iniettabili sterili in qualità di CDMO con un investimento pluriennale di 80 milioni di euro in una nuova struttura e ulteriori linee di riempimento e finitura asettiche

BASILEA, Svizzera, 11 settembre 2026 /PRNewswire/ -- CordenPharma porta avanti il suo ambizioso programma di investimento (CAPEX) a lungo termine nel settore degli iniettabili presso il suo sito di Caponago (Milano), in Italia, approvato dalla FDA e dall'EMA, rafforzando la sua posizione di leader globale nella produzione di iniettabili sterili. L'espansione prevede due componenti chiave per aumentare la capacità di produzione di farmaci iniettabili sterili.

In primo luogo, l'azienda ha impegnato un investimento pluriennale di 80 milioni di euro nel futuro dei prodotti farmacologici iniettabili, segnando una pietra miliare significativa di tale totale con l'acquisizione per 13 milioni di euro di un nuovo edificio commerciale di 11.000 m2 e di 26.000 m2 di terreno, adiacente alla sua attuale area di produzione per il riempimento e la finitura asettici in fase avanzata. Questa espansione è stata ultimata il 28 luglio 2026, aumentando l'area occupata dal sito di oltre il 50%.

La nuova struttura offre un terreno vergine ideale per gli innovatori che cercano servizi di esternalizzazione CDMO per il riempimento e la finitura asettici, idonei allo scopo, per le loro terapie iniettabili a base di peptidi, LNP, piccole molecole, farmaci biologici e oligonucleotidi, su misura per i loro specifici processi e requisiti di produzione. La capacità ampliata costituisce una base versatile per l'integrazione di ulteriori linee di produzione che si adattano a una vasta gamma di formati iniettabili, tra cui siringhe preriempite (PFS), fiale liquide o liofilizzate, cartucce e autoiniettori. I clienti beneficeranno anche di un sito unico che offre soluzioni iniettabili integrate con le capacità di produzione di LNP nella stessa area di CordenPharma Caponago.

Lo spazio può ospitare almeno quattro linee di riempimento e finitura asettiche, quattro linee di ispezione visiva e quattro linee di imballaggio aggiuntive, con opzioni per linee di proprietà del cliente, liofilizzazione su larga scala e assemblaggio di autoiniettori.

In secondo luogo, negli ultimi due anni CordenPharma ha intrapreso una serie di espansioni strategiche in un'area operativa esistente all'interno del suo sito di Caponago, il che contribuisce immediatamente all'aumento della capacità di iniettabili aggiungendo due nuove linee di riempimento e finitura asettici in ambiente isolato. Tra queste figurano:

Il completamento delle nuove linee di ambiente isolato è previsto rispettivamente per la metà del 2027 e per il 2028, in modo da garantire che CordenPharma rimanga all'avanguardia nell'assicurazione della sterilità e della conformità a lungo termine durante la produzione sterile di prodotti iniettabili.

L'investimento in queste nuove e ampliate strutture sottolinea un approccio proattivo per affrontare la crescente necessità dell'industria sanitaria globale di una produzione specializzata di prodotti iniettabili. Con questi traguardi di investimento combinati che rafforzano un significativo aumento della produzione con una capacità totale prevista fino a 500 milioni di unità iniettabili all'anno, CordenPharma è pronta a sostenere gli innovatori in tutto il ciclo di vita dei farmaci iniettabili, dai progetti in fase iniziale alla produzione commerciale su larga scala.

Questo aumento di capacità contribuisce a soddisfare la crescente domanda globale di esternalizzazione di iniettabili sterili in aree terapeutiche come oncologia, obesità, diabete e malattie infiammatorie con modalità complesse come terapie GLP-1 a base di peptidi, oligonucleotidi, LNP, biosimilari e altri prodotti biologici.

I clienti dell'azienda otterranno inoltre un prezioso accesso a soluzioni integrate dalla sostanza farmacologica ai prodotti farmaceutici, sfruttando la rete globale di strutture e l'esperienza di CordenPharma nella produzione di peptidi (compresi i prodotti farmacologici a base di peptidi per via orale), oligonucleotidi, vettori non virali come LNP e piccole molecole, compresi API altamente potenti e non potenti.

Il Dr. Michael Quirmbach, presidente e CEO di CordenPharma Group, ha commentato: "Il sostegno dei nostri azionisti, Astorg, sottolinea il nostro impegno a promuovere la produzione di iniettabili sterili presso CordenPharma Caponago. Questo investimento strategico rafforza la nostra leadership nella produzione di prodotti farmaceutici utilizzando modalità complesse e migliora le nostre capacità di approvvigionamento end-to-end per soddisfare la crescente domanda globale di esternalizzazione di iniettabili, consentendo in ultima analisi ai partner di fornire ai pazienti, in modo più efficiente, prodotti farmaceutici vitali in aree terapeutiche chiave".

Informazioni su CordenPharma

CordenPharma è una CDMO che sostiene e collabora con gli innovatori biotecnologici e farmaceutici di modalità complesse nell'avanzamento del loro ciclo di vita di sviluppo dei farmaci. Sfruttando l'esperienza collettiva dei team attraverso la sua rete di strutture integrate a livello globale, CordenPharma fornisce servizi di outsourcing su misura che coprono l'intera catena di approvvigionamento, dallo sviluppo iniziale della fase clinica alla commercializzazione.

Con competenze scientifiche e partnership al centro, CordenPharma fornisce ai clienti servizi end-to-end di alto valore con un focus strategico su peptidi, piccole molecole (potenza sia elevata che regolare), eccipienti lipidici personalizzati, nanoparticelle lipidiche (LNP), iniettabili sterili e oligonucleotidi.

Il CordenPharma Group è composto da 13 strutture in Europa, Nord America e Asia con oltre 3.500 dipendenti. Nell'esercizio finanziario 2025, l'organizzazione ha generato un fatturato di 960 milioni di euro. Nel 2022, CordenPharma è stata acquisita da Astorg - una società di private equity paneuropea leader con una profonda esperienza nel settore sanitario - per accelerare il suo sviluppo e rafforzare ulteriormente la sua leadership nello spazio CDMO.

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