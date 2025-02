Corte Costituzionale. Pro Vita Famiglia: con nuovi giudici stop sentenze politiche su temi etici

13 febbraio 2025. «Auguriamo buon lavoro ai neoeletti giudici della Corte Costituzionale e speriamo che possano contribuire a inaugurare una stagione di reale imparzialità, da parte della Consulta, specialmente sul fronte dei temi etici. In passato, infatti, la Corte Costituzionale ha assunto decisioni chiaramente lesive dell’autonomia parlamentare su temi divisivi come la procreazione artificiale, l’identità di genere, le unioni omosessuali e il fine vita, aprendo la strada al baratro eutanasico con l’assurda sentenza del 2019 che ha depenalizzato il suicidio assistito in presenza di certe circostanze del tutto arbitrarie. Speriamo che con la nuova composizione la Corte abbandoni la tentazione di interferire nuovamente col processo ordinario di formazione delle leggi».

Così Antonio Brandi, presidente di Pro Vita & Famiglia onlus, commenta l’elezione, da parte delle Camere in seduta comune, dei nuovi giudici della Corte Costituzionale: Francesco Saverio Marini, attuale consigliere giuridico della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e professore di Diritto pubblico all’Università di Roma Tor Vergata; Massimo Luciani, giurista e professore emerito di Diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma; Maria Alessandra Sandulli, giurista e docente ordinaria a Roma Tre; Roberto Cassinelli, avvocato civilista ed ex parlamentare.

