Coway organizza la 36a assemblea generale annuale per rafforzare ulteriormente la fiducia degli azionisti tramite la crescita sostenibile

SEUL, Corea del Sud, 1 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., la "Best Life Solution Company", oggi annuncia di aver tenuto la 36a assemblea generale annuale (AGM) presso il suo ufficio di Yugu nella città di Gongju, provincia di Chungcheongnam, Corea del Sud.

Nel corso dell'assemblea generale annuale, gli azionisti hanno approvato i punti chiave all'ordine del giorno, tra cui la ratifica dei rendiconti finanziari, dei rendiconti finanziari consolidati e delle dichiarazioni di destinazione degli utili non distribuiti, la nomina di amministratori esterni e dei membri del comitato di auditing, l'approvazione delle limitazioni alla remunerazione degli amministratori e la riduzione del capitale ai fini dell'annullamento di azioni proprie.

Gli azionisti hanno inoltre respinto la proposta di Align Partners Capital Management Inc. ("Align Partners") di introdurre un sistema di voto cumulativo. Un funzionario di Coway ha dichiarato: "I nostri azionisti hanno ribadito che l'attuale funzionamento del consiglio di amministrazione garantisce sufficiente indipendenza operativa e trasparenza, fattori idonei a una crescita sostenibile continuativa e all'aumento del valore per gli azionisti".

Nell'ambito della sua politica di remunerazione degli azionisti a medio-lungo termine, Coway ha approvato il buy back di circa 650.000 azioni proprie. La società ha inoltre annunciato i piani per proseguire nel buy back e nell'annullamento di azioni proprie per incrementare cospicuamente, dal 20% al 40%, il tasso di rendimento totale per gli azionisti, accanto ad altre misure volte ad accrescere ulteriormente il valore per gli azionisti.

L'assemblea generale annuale di quest'anno ha visto anche la nomina, da parte di Coway, di Jungho Kim, professore presso la Graduate School of International Studies della Korea University, e di Taehong Kim, amministratore delegato di Growth Hill Asset Management Co., Ltd. come nuovi direttori esterni, con Gilyeon Lee riconfermato nello stesso ruolo. Anche Taehong Kim e Gilyeon Lee sono entrati a far parte del comitato di auditing, mentre il candidato a direttore esterno e membro del comitato di revisione di Align Partners si è dimesso volontariamente, con conseguente esclusione del punto all'ordine del giorno.

Jangwon Seo, amministratore di Coway, ha affermato: "I maggiori investimenti in R&D per lo sviluppo di prodotti e tecnologie innovative hanno portato a una forte crescita delle vendite della nostra serie di purificatori d'acqua Icon e della gamma di materassi e poltrone massaggianti BEREX, sia nel mercato nazionale che in quello globale, con il conseguente rafforzamento del nostro status di attori stabili del settore. Guardando al futuro, lavoreremo per rafforzare ulteriormente le nostre attività principali, aumentare il rendimento per gli azionisti e migliorare la governance, al fine di incrementare il valore aziendale e la fiducia degli azionisti".

Informazioni su Coway Co., Ltd.

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

