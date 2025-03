Coway presenterà le sue competenze nella produzione di purificatori d'acqua alla fiera Aquatech Amsterdam 2025

SEUL, Corea del Sud, 7 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Coway, l'azienda sudcoreana numero uno nel settore degli elettrodomestici ambientali, parteciperà alla fiera Aquatech Amsterdam 2025 che si svolgerà dall'11 al 14 marzo ad Amsterdam, nei Paesi Bassi.

Aquatech Amsterdam, la principale fiera commerciale al mondo dedicata al settore delle acque potabili, trattate e reflue, offre una piattaforma globale ai leader del settore per presentare le loro ultime innovazioni ed espandere le reti di distribuzione. La fiera di quest'anno riunirà oltre 900 espositori e 25.000 professionisti del settore idrico.

In occasione della fiera, Coway esplorerà nuove opportunità di crescita nel mercato europeo dei purificatori d'acqua, stringendo nuove partnership e rafforzando la notorietà del proprio marchio. Oltre alla sua linea di prodotti asiatici di grande successo, Coway è pronta a lanciare anche prodotti ottimizzati per le aziende e i clienti europei.

Uno dei momenti salienti dell'esposizione di Coway alla fiera sarà la presentazione del prossimo purificatore d'acqua dell'azienda, provvisoriamente denominato "SWITCH". Questo modello ecologico è in grado di adattarsi a varie tipologie di cucina in quanto, essendo convertibile, può essere installato sia sul piano di lavoro che sotto il lavello, e offre inoltre la purificazione dell'acqua senza alimentazione elettrica, il che lo rende attraente per diversi tipi di clienti, in particolare per quelli attenti all'ambiente.

Coway presenterà inoltre una varietà di purificatori d'acqua ad alte prestazioni, dotati sia di funzioni per l'acqua calda e fredda che di capacità per produrre ghiaccio, soddisfacendo un'ampia gamma di stili di vita diversi dei consumatori e di esigenze aziendali.

Guardando al futuro, la strategia di Coway per i purificatori d'acqua è rivolta sia al mercato commerciale che a quello dei consumatori. Per le aziende, Coway è pronta a lanciare purificatori d'acqua fissi di grandi capacità, ideali per enti pubblici, aziende e scuole, insieme a modelli più compatti per ambienti con poco spazio. Per i consumatori, Coway si concentrerà sulla fornitura di purificatori d'acqua che completino la moderna casa intelligente, offrendo funzionalità quali controllo della temperatura, erogazione misurata e facile manutenzione dell'utilizzatore per una maggiore praticità.

Un dirigente di Coway ha dichiarato: "La nostra partecipazione alla fiera Aquatech 2025 migliorerà significativamente la notorietà del nostro marchio, nonché il nostro vantaggio competitivo nel mercato europeo, consolidando ulteriormente la nostra posizione di leader mondiale nel settore delle soluzioni innovative per la purificazione dell'acqua".

Fondata in Corea nel 1989, Coway, "The Best Life Solution Company", è un'azienda leader nel settore degli elettrodomestici che rende sana e confortevole la nostra vita con elettrodomestici innovativi come purificatori d'acqua, purificatori d'aria, bidet e materassi. Sin dalla sua fondazione, Coway si è affermata come leader nel settore degli elettrodomestici ambientali, con un'intensa attività di ricerca, progettazione, sviluppo e assistenza clienti. L'azienda ha dimostrato dedizione all'innovazione con prodotti premiati, competenze in materia di salute della casa, quote di mercato senza pari, soddisfazione dei clienti e riconoscimento del marchio. Coway continua a innovare diversificando le linee di prodotti e accelerando le attività all'estero in Malesia, Stati Uniti, Thailandia, Cina, Indonesia, Vietnam, Giappone ed Europa, sulla base del successo commerciale in Corea. Per ulteriori informazioni, visitare i siti web http://www.coway.com/ o http://newsroom.coway.com.

