Curve Pay arriva in Italia: il portafoglio digitale intelligente che fa risparmiare gli utenti Android

Addio commissioni. Benvenuta flessibilità.

Curve Pay, l'unico portafoglio digitale che consente agli utenti di risparmiare, monitorare le spese e cambiare carta anche dopo un acquisto, è ora disponibile in Italia.

CITTÀ, Italia, 1 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Curve, il portafoglio digitale intelligente che unisce tutte le tue carte e semplifica la tua vita finanziaria, ha annunciato oggi il lancio di Curve Pay per Android in tutta Italia. Si tratta del primo lancio in un mercato europeo, con altri paesi previsti nelle prossime settimane.

Curve Pay non è solo un portafoglio: è il modo più intelligente di pagare. A differenza di Google Pay, Curve Pay aiuta gli utenti a prendere il controllo del proprio denaro grazie a funzionalità come:

Il lancio arriva in un momento di rapida evoluzione del panorama dei pagamenti in Italia. Un tempo economia dominata dal contante, i pagamenti mobili sono cresciuti di oltre il 60% lo scorso anno—con tassi di adozione tra i più alti in Europa.

"I consumatori italiani sono pronti per qualcosa di meglio rispetto allo status quo," ha dichiarato Shachar Bialick, Fondatore e CEO di Curve. "Curve Pay non si limita a conservare le tue carte e permetterti di pagare con lo smartphone. Le potenzia—con zero commissioni FX, monitoraggio intelligente delle spese e funzionalità uniche come Go Back in Time®. Siamo entusiasti di rendere l'Italia il primo paese europeo a scoprire un modo migliore di pagare con dispositivi Android."

Il modello di Curve ha già attratto oltre 6 milioni di utenti a livello globale, offrendo una vera alternativa ai portafogli delle Big Tech combinando comodità e controllo. Compatibile con dispositivi Google, Samsung e Huawei, Curve Pay permette agli utenti di:

Informazioni su CurveCurve Pay è un portafoglio digitale all'avanguardia pensato per farti risparmiare e migliorare ogni tuo pagamento. Evita le commissioni valutarie nascoste, consente di cambiare carta dopo l'acquisto e ti aiuta a ottenere più premi, in aggiunta ai benefici delle tue carte attuali. Al centro dell'esperienza c'è il Curve Wallet, che riunisce tutte le tue carte in un unico posto sicuro e automatizza la gestione delle tue finanze.

Disponibile nel Regno Unito e nello Spazio Economico Europeo, Curve conta oltre 6 milioni di utenti e gestisce miliardi in pagamenti ogni anno. Autorizzata dalle autorità competenti in tutte le regioni in cui opera, Curve continua a semplificare e unificare il modo in cui le persone spendono, inviano, vedono e risparmiano il proprio denaro.

