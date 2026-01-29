CyberUp Institute a Cybertech Global Tel Aviv 2026: la leadership italiana della formazione cyber nel dialogo internazionale

La partecipazione dei CEO Vincenzo Stirparo e Andrea Baggio al Cybertech Global Tel Aviv 2026, in programma il 27 gennaio, conferma il posizionamento di CyberUp Institute come polo internazionale di eccellenza nella formazione avanzata in cybersecurity e come interlocutore attivo nel panorama globale della sicurezza digitale.

Milano, 29 Gennaio 2026. CyberUp Institute annuncia la partecipazione dei propri CEO, Vincenzo Stirparo e Andrea Baggio, al Cybertech Global Tel Aviv 2026, uno degli eventi di riferimento a livello mondiale per l’ecosistema della cybersecurity, dell’innovazione tecnologica e della cooperazione internazionale. La presenza dei vertici dell’Istituto all’interno di un contesto strategico come Cybertech rappresenta un passaggio chiave nel percorso di consolidamento internazionale di CyberUp, rafforzandone il ruolo nel dialogo tra industria, istituzioni e comunità cyber globale.

Cybertech Global Tel Aviv: un hub strategico per la cybersecurity mondiale

Cybertech Global Tel Aviv è riconosciuto come uno dei principali appuntamenti internazionali dedicati alla cybersecurity, capace di riunire governi, grandi aziende, startup tecnologiche, centri di ricerca e decisori strategici provenienti da tutto il mondo. L’evento rappresenta un punto di convergenza tra innovazione, sicurezza nazionale, industria e formazione, offrendo una piattaforma privilegiata per il confronto su minacce emergenti, modelli di difesa e sviluppo di competenze avanzate.

Tel Aviv, sede dell’evento, è considerata uno dei principali hub globali della cybersecurity, grazie a un ecosistema che integra ricerca, difesa, imprenditorialità e trasferimento tecnologico. In questo contesto, Cybertech non è solo una conferenza, ma un luogo di costruzione di relazioni strategiche, visione condivisa e cooperazione internazionale su temi che incidono direttamente sulla stabilità economica, sociale e istituzionale dei Paesi.

La partecipazione dei CEO di CyberUp Institute

Vincenzo Stirparo e Andrea Baggio guidano CyberUp Institute con una visione orientata all’operatività, alla concretezza e allo sviluppo di competenze realmente applicabili nei contesti di crisi cyber. La loro partecipazione a Cybertech Global Tel Aviv 2026 assume un valore strategico, sia in termini di rappresentanza istituzionale sia come opportunità di confronto diretto con i principali attori del settore a livello internazionale.

La presenza dei CEO consentirà di rafforzare il dialogo con partner tecnologici, istituzioni, università e organizzazioni impegnate nello sviluppo di modelli avanzati di difesa cyber, oltre a esplorare nuove forme di collaborazione internazionale. CyberUp Institute si presenta così non solo come fornitore di formazione, ma come soggetto attivo nel dibattito globale sulla preparazione delle persone e delle organizzazioni ad affrontare minacce cyber sempre più complesse.

La visione di CyberUp Institute: formazione operativa e fattore umano

Alla base del modello CyberUp Institute vi è una visione chiara: la cybersecurity non può essere affrontata esclusivamente attraverso strumenti tecnologici o formazione teorica. L’Istituto ha sviluppato un approccio esperienziale fondato su Cyber Arena, simulazioni reali e scenari operativi che riproducono attacchi concreti, decisioni sotto pressione e dinamiche di crisi.

La formazione proposta da CyberUp copre l’intero ciclo operativo della sicurezza: dalla consapevolezza iniziale, al rilevamento delle minacce, fino alla risposta agli incidenti, all’analisi forense e alla gestione delle decisioni a livello manageriale. Centrale è il fattore umano: tecnici, team operativi e leadership vengono addestrati a reagire in contesti realistici, dove il tempo, la pressione e l’incertezza sono elementi determinanti.

CyberUp Institute nello scenario cyber globale

La partecipazione a Cybertech Global Tel Aviv si inserisce in una strategia più ampia di posizionamento internazionale di CyberUp Institute. L’Istituto è impegnato nello sviluppo di collaborazioni con ecosistemi tecnologici, enti istituzionali e partner industriali, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione di una cultura cyber concreta, applicabile e orientata all’azione.

CyberUp dialoga con realtà pubbliche e private per promuovere modelli di formazione avanzata che rispondano alle esigenze reali delle organizzazioni, superando la distanza tra aula e campo operativo. In un contesto globale in cui le minacce cyber non conoscono confini, la condivisione di competenze, metodologie e best practice diventa un elemento essenziale per rafforzare la sicurezza collettiva.

Conclusione

La partecipazione dei CEO Vincenzo Stirparo e Andrea Baggio al Cybertech Global Tel Aviv 2026 rappresenta una conferma concreta della strategia internazionale di CyberUp Institute e del suo impegno nel contribuire attivamente al panorama cyber globale. Essere presenti in uno dei principali hub mondiali della cybersecurity significa rafforzare il dialogo, aprire a nuove partnership e consolidare una visione condivisa basata su preparazione operativa, leadership e responsabilità.

CyberUp Institute guarda a Cybertech come a un’occasione di confronto e crescita, in linea con una missione che mette al centro le persone, le competenze e la capacità di agire efficacemente di fronte alle sfide della sicurezza digitale globale.

Contatti:

Dipartimento Stampa di CyberUp Institute

email@cyberupinstitute.com

www.cyberupinstitute.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Dipartimento Stampa di CyberUp Institute