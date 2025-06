DAL 7 AL 28 GIUGNO A ROMA ARRIVA: "ORATORIO"

Roma, 4 giugno 2025 – La Galleria Niji InGalleria di Roma è lieta di presentare, dal 7 al 28 giugno 2025, la mostra personale di Eleonora Falso intitolata ORATORIO. Curata da Alessia Locatelli, l’esposizione raccoglie circa 25 scatti fine art, tessuti e un’installazione multimediale che unisce suoni e visioni, offrendo un’esperienza immersiva e multisensoriale.

“Attraverso i frammenti visivi raccolgo storie intime: la mia fotografia è un’indagine silenziosa, un archivio di istanti che non chiedono di essere visti”

Un viaggio emozionale, un atto di ri-creazione alla riscoperta della gioia delle comunità thailandesi. Affittando mezzi locali, la fotografa bresciana intesse un arazzo in cui luce, colori e natura vibrano in un inno alla Gioia.

In mostra circa 25 scatti stampati in fine art, tessuti e un'installazione che - tra suoni e visioni - interagisce con lo spazio espositivo ricreando un'atmosfera immersiva, colorata e complice dei ritmi e delle atmosfere catturate della sua macchina fotografica in Thailandia.

Villaggi nella giungla in cui la civiltà non ha ancora cambiato il volto dei suoi abitanti, respirano all’unisono con la realtà cittadina, con i colori degli abiti, degli animali in libertà, del cibo e della vita che scorre come soggetto degli scatti di Eleonora Falso.

Come cita nel testo critico la curatrice Alessia Locatelli: “Lo spazio della galleria romana si modifica per permetterci di esplorare la complessità delle emozioni e delle esperienze umane, rendendo ogni fotografia un momento di connessione autentica e profonda. In questo contesto, Eleonora Falso va oltre la semplice cattura dell’istante fotografico: il suo è un progetto di narrazione visiva che si erge come un ponte tra il soggetto e il suo osservatore. Ogni scatto diventa un invito a esplorare la bellezza intrinseca della vita quotidiana, rivelando un mondo a noi distante, in cui la poesia si cela nei dettagli più semplici”.

In occasione dell’opening e per tutta la durata dell’esposizione, il pubblico sarà accolto da un’installazione immersiva che unisce elementi visivi e sonori, offrendo un’esperienza multisensoriale attraverso l’uso di cuffie. Il progetto propone un paesaggio sonoro originale, realizzato a partire da field recording durante il viaggio, successivamente rielaborati, per creare un’atmosfera evocativa e coinvolgente.

Il paesaggio sonoro è a cura di Grazia Lucia Politi info@sound-healing.it In mostra sino al 28 giugno 2025

Eleonora Falso è una fotografa indipendente e visual storyteller, specializzata in reportage e fotogiornalismo. La sua passione per la fotografia, che la accompagna da sempre, ha preso forma e profondità durante gli studi allo IED di Milano, dove ha sviluppato un approccio sensibile e consapevole all’immagine. Eleonora racconta storie autentiche attraverso scatti spontanei e non posati, privilegiando l'uso della luce naturale per catturare la verità e le emozioni dei momenti più intimi.

Il suo stile si distingue per una fusione di naturalezza e metafisica, creando atmosfere silenziose e talvolta oniriche che invitano lo spettatore a esplorare un mondo di suggestioni e riflessioni. Nei suoi ritratti e nelle immagini di reportage, la relazione con la luce e la capacità di cogliere espressioni autentiche sono al centro della sua ricerca artistica. Eleonora ha collaborato con numerose personalità influenti nel panorama giornalistico italiano, portando nei suoi lavori una profonda sensibilità e un linguaggio visivo unico, capace di coniugare rigore documentario e poesia dell’istantanea.

ORATORIO

Fotografie di Eleonora Falso

A cura di Alessia Locatelli

Galleria Niji InGalleria Via Goffredo Mameli, 53, 00153 Roma RM

Dal martedì alla domenica 10:00 – 02:00

+376 255 5414

Contatti:

email emiliano.stampa@gmail.com





Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi